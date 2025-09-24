El Ayuntamiento apuesta por el 'tardeo' como motor gastronómico y turístico

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio y Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, ha destacado este miércoles la apuesta del municipio por el 'tardeo' como "motor gastronómico y turístico".

La edil ha hecho estas declaraciones este mediodía en la plaza de Hermanos Orbón, en el marco de la presentación de dos iniciativas de las que el Ayuntamiento de Avilés es colaborador: el 'I Campeonato de España El Aperitivo Perfecto' y 'Avilés Capital Española del Aperitivo 2026'.

"Estas iniciativas son continuidad natural de la estrategia que llevamos tiempo impulsando desde el Ayuntamiento en colaboración con la UCAYC y el sector hostelero: promover el tardeo, las tapas, y propuestas gastronómicas que no solo nos identifiquen, sino que además traigan ambiente, economía local, y atractivo turístico. Y podemos decir que está funcionando", ha comentado.

Ruiz ha dicho que el 'tardeo' ya es un nuevo paradigma festivo en Avilés. Los sábados por la tarde ha aparecido una ruta que arranca en la Plaza y de ahí pasa por otros locales de Galiana, y termina en El Carbayedo.