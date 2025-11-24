El Ayuntamiento de Avilés estudiará cómo mejorar la accesibilidad del barrio de La Pedrisca

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha anunciado este lunes que estudiará cómo mejorar la accesibilidad del barrio de La Pedrisca, en La Carriona, ya que "la mayor parte de los portales y de las zonas comunes de este área, construida en los años 60 del pasado siglo, no son accesibles". Para ello, ha encargado un estudio que permitirá disponer de todos los datos técnicos necesarios para la posterior concreción, previo proceso participativo, de las obras a realizar para mejorar la accesibilidad de los itinerarios

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, ha adjudicado un contrato menor, por importe de 15.705,80 euros, con el objetivo de analizar la situación actual y determinar las soluciones que permitan alcanzar las condiciones básicas de accesibilidad, según lo recogido en Orden TMA/851/2021, de 23 de julio.

Así, el estudio comprenderá la realización de un análisis previo de niveles, accesibilidad y espacios de jardinería, analizando posibles afecciones sobre las plazas de aparcamiento y proponiendo ubicaciones alternativas en el entorno próximo.

Se valorará la accesibilidad a los portales, tanto desde el punto de vista peatonal como mediante la previsión de sobreanchos que pudieran permitir, en el futuro, la instalación de ascensores. Asimismo, se elaborarán infografías del ámbito, que se utilizarán en el posterior proceso participativo con los vecinos y vecinas de la zona, con carácter previo a la concreción de las obras a realizar.