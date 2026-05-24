El Ayuntamiento de Avilés organiza dos excursiones gratuitas para familias a Colunga y Luarca en junio

Archivo - Instalaciones del Museo Jurásico de Asturias (MUJA) - EUROPA PRESS - Archivo

AVILÉS, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Avilés ha organizado dos excursiones gratuitas para los domingos 7 y 21 de junio destinadas a familias con menores de entre 5 y 12 años. Las salidas tendrán como destino el Museo Jurásico de Asturias (Colunga) y el Museo del Calamar Gigante (Luarca), respectivamente.

Según ha informado el Consistorio a través de una nota de prensa, el objetivo principal de esta iniciativa lúdica y de tiempo libre es ofrecer una alternativa de ocio y socialización para personas adultas con menores de hasta 12 años bajo su tutela. Podrán participar todas aquellas familias empadronadas en el municipio de Avilés.

La primera de las salidas se realizará el domingo 7 de junio al Museo Jurásico, en Colunga, mientras que la segunda tendrá lugar el domingo 21 de junio rumbo al Museo del Calamar Gigante, en Luarca. Ambas actividades incluyen las entradas para los menores.

En las dos excursiones, que contarán con la presencia de monitores, el punto de salida se situará en la parada de autobús del parque de Las Meanas (en la calle Jardines) a las 10.00 horas, estando el regreso previsto para las 18.00 horas. Cada familia podrá contar con un único adulto acompañante y se ha especificado que la actividad no incluye la comida.

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y las plazas se adjudicarán por "riguroso orden de solicitud" hasta agotar las plazas disponibles. Aunque la actividad está dirigida a todo tipo de familias con menores de 12 años (desde 5 años o que los cumplan en el presente año 2026), se dará prioridad a las estructuras monoparentales y monomarentales.

Las personas interesadas pueden formalizar la solicitud de manera telemática a través de un formulario web habilitado por el Ayuntamiento o de forma presencial en las dependencias de la Casa de las Mujeres de Avilés, ubicada en la calle La Ferrería, 27.

Esta actividad cuenta con la financiación del Gobierno del Principado de Asturias, con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad y la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables.