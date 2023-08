El Ayuntamiento de Castrillón argumenta que la demolición de La Peñona es "prematura" y advierte de su gasto

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castrillón ha presentado ante la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente de la Demarcación de Costas en Asturias, sus alegaciones al Proyecto de demolición del mirador de La Peñona, que actualmente se encuentra en fase de información

pública.

Desde el consistorio se argumenta que ejecutar la demolición del mirador es prematura y advierten que puede originar "una actuación incongruente que podría resultar antieconómica por incurrir en un gasto que no resuelve la causa principal de los graves y reiterados problemas erosivos".

Con el escrito, que consta de tres puntos y al que se adjuntan además otros documentos, se intenta la paralización del proyecto anunciado por el organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En primer lugar, el Ayuntamiento de Castrillón entiende que es necesaria la elaboración de un "estudio geotécnico específico que aborde el análisis de la estabilidad de los cuerpos rocosos potencialmente inestables detectados en la inspección geotécnica y que aporte, en caso necesario, soluciones o medidas de sostenimiento necesarias para garantizar un factor de seguridad determinado".

Dicho estudio, según han indicado desde el Ayuntamiento a través de nota de prensa, tendría que abordar las carencias con el objetivo

de determinar el problema real y poder tomar así "decisiones racionales".

En este sentido, se considera que el informe elaborado en su día por la Demarcación de Costas "tiene las características de un informe preliminar", es decir, "cumple con el objetivo de una inspección, pero no tiene la entidad suficiente para tomar decisiones basadas en

criterios objetivos".

Aunque en dicho informe se hace referencia a riesgos y probabilidades, estos no se cuantifican, "y sobre todo, no se aportan recomendaciones". El consistorio pregunta además a Costas si existen soluciones que garanticen la estabilidad del enclave "siempre que sean posibles y viables", porque "no tiene sentido optar por demoler el mirador sin valorar otras alternativas" y recuerdan que el Mirador de la Peñona en Salinas es uno de los enclaves más visitados en el concejo.

El segundo punto se refiere a la posibilidad de aportar una solución definitiva al embate del mar en la zona de la playa del Dólar y la península de la Peñona. En este apartado se hace referencia al informe Inspección geotéctica, elaborado por el geólogo Salvador Rodríguez Rico.

Desde el ayuntamiento se coincide con el autor de este informe en la necesidad de contar con un estudio más riguroso antes de tomar "una solución que suponga el abandono sin protección de la isla de La Peñona a los embates de la mar".

En este sentido, se recuerda que La Peñona tiene una función natural de protección de la concha de la playa de Salinas y del paseo marítimo, y que su futuro derrumbe podría tener efectos perjudiciales tanto en la playa de Salinas como en el paseo marítimo, que quedarían

desprotegidos.

"La importancia estriba, no tanto en mantener unos espacios de uso público", prosiguen las alegaciones, sino en "proteger tanto la isla como la península para mantener dicha funcionalidad que evitara posteriores actuaciones ante la erosión marítima".

Como posibles actuaciones, se apunta la creación de un dique semisumergido con bloques que se situaría entre los cabos El Pical y La Peñona. Esta propuesta se apoya en el informe Nueva alternativa para la conservación del entorno de La Peñona de Salinas (Asturias),

redactado por el oceanógrafo Jorge Fernández Rodríguez.

En el mismo, se argumenta que las ampliaciones y modificaciones realizadas en las últimas décadas en el dique de entrada de la ría de Avilés han alterado la morfología de la playa de Salinas-El Espartal, "pero también la de la península de la Peñona, que ha incrementado su erosión en las últimas dos décadas".

El oceanógrafo plantea dos posibles alternativas para el dique: dique sumergido o arrecife o dique sumergido en talud, y recuerda que esta construcción no solo minimizaría el imparco de la erosión del mar en el área de La Peñona, sino que también "promoverá la colonización de una gran cantidad de organismos marinos que utilizarán este dique como hábitat, refugio y alimentación".