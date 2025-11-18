El Ayuntamiento comprará el solar de la nave de Flex, donde abrirá un aparcamiento en 2026

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañada de los concejales Gilberto Villoria, Jesús Martínez Salvador y Pelayo Barcia. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este martes que están cerrando flecos para la adquisición del solar de la nave de Flex, para habilitar el mismo como aparcamiento, con entrada prevista en funcionamiento en el primer trimestre de 2026.

Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha asegurado que el Ayuntamiento está en disposición de hacer la compra de los terrenos "con fondos propios y de forma inmediata".

La idea es habilitar la parcela como aparcamiento, sin perjuicio de que en un futuro se puedan construir viviendas protegidas, al estar previsto este uso en la ficha urbanística.

La alcaldesa, asimismo, ha incidido en que este es un ámbito "complejo" para intervenir, como también la negociación con el banco ha sido "extremadamente compleja".

Al tiempo, ha recalcado que después de muchos años, este Gobierno, y no otro, es el que afronta la demolición de la nave de Flex, solucionando un problema de "insalubridad y seguridad" y también quien va a desarrollar ese ámbito.

Unido a ello, ha remarcado el compromiso del Gobierno local para con los vecinos de la zona Oeste, a los que ha asegurado que "nunca" van a dar la espalda a los vecinos.

Ha insistido, en esta misma línea, en que hace dos años ese solar era un "foco de inseguridad e insalubridad", mientras que hoy la nave no existe y el Ayuntamiento va a desarrollar la zona.

Sobre el nuevo aparcamiento, ha recordado el compromiso del Gobierno local de recuperar en el entorno la pérdida de 300 plazas de estacionamiento por la implantación de la Ecomanzana de La Calzada.

A este respecto, el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha explicado que con este aparcamiento en el solar de Flex, que cuenta con un presupuesto de en torno a 200.000 euros, se van a poder habilitar 150 plazas de estacionamiento, que se sumarían a la actuación en la calle Martín y en el aparcamiento de Mata Jove.

En cuanto a los plazos, Moriyón ha señalado que esperan cerrar la operación de compra con la entidad bancaria en lo que queda de este mes, tras lo que técnicos municipales harán un pequeño proyecto de urbanización para sacarlo a licitación.

La previsión es que a principios de 2026 se pueda acometer la obra y en primer trimestre del año próximo pueda abrirse el nuevo aparcamiento el público.

La regidora gijonesa ha remarcado que la misma operación se hizo en el antiguo solar de Peritos. Según Moriyón, se tomó una decisión "acertada" al hacer un aparcamiento provisional. Ha recalcado, en este sentido, que es una inversión que merece la pena. "No se está tirando el dinero de los gijoneses en una cosa provisional", ha defendido.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha incidido en que esta parcela supone un porcentaje, dentro del ámbito en el que está, "totalmente minoritario", por lo que no depende exclusivamente del Ayuntamiento el poder actuar en este espacio.