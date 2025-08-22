El Ayuntamiento concede licencia para acondicionar como hotel el número 3 de la plaza de España

AVILÉS 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Avilés acordó este viernes conceder licencia de obras y de actividad para acondicionar como hotel el inmueble ubicado en el número 3 de la plaza de España. El edificio, actualmente en desuso, dispone de cuatro plantas (baja, dos alturas y bajo cubierta), que en ningún caso se verán incrementadas por una actuación que no supondrá aumento alguno de la edificabilidad de la finca.

El número 3 de la plaza de España cuenta con protección jurídica de 'Edificación Monumental con Protección Integral', de acuerdo con lo establecido en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico de Avilés. Asimismo, el inmueble forma parte del Conjunto Histórico de La Villa, y cuenta con un nivel de interés 'Muy alto'.

Por todo ello, únicamente están permitidas actuaciones para su mantenimiento y conservación, consolidación o reparación, restauración o recuperación y acondicionamiento. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses.

Está previsto que el establecimiento hotelero disponga de una estrella. Contará con 25 habitaciones, 22 de ellas dobles y 3 individuales, todas ellas equipadas con baño integrado y calefacción. La superficie útil total será de 747 metros cuadrados.