El Ayuntamiento confía en terminar las obras en el kiosco del Bombé en dos meses

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo confía en que las obras de rehabilitación en el kiosco del Bombé, en el Campo San Francisco, finalicen en dos meses. El alcalde, Alfredo Canteli, y el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, han visitado este miércoles las obras, y han señalado que los momentos "más críticos" de la actuación ya han pasado.

En unas declaraciones a los medios, Cuesta ha explicado que lo más complicado del proyecto era ver el estado real en el que se encontraba la edificación, ya presentaba un deterioro mayor que el estimado, al haber estado paralizada la obra desde 2015.

Ahora ya se han colocado las columnas de la cúpula. Lo siguiente será instalar la subestructura de madera, que está pintándose en el taller, para pasar a continuación a colocar la parte interior revestida en zinc. Con ello se finalizarán los trabajos de la cúpula y los técnicos podrán comenzar a instalar los elementos decorativos "más pequeños y complejos" retirados.

El teniente de alcalde calcula que en un mes se podrá retirar la soldadura y comenzar con los trabajos "no excesivamente grandes" de albañilería. Espera el edil que en dos meses la obra esté "totalmente finalizada". La obra cuenta con un presupuesto de 318.000 euros.

El alcalde, por su parte, ha celebrado que "por fin" haya arrancado "con seriedad" la obra después de "muchos años", y se ha mostrado confiado en que el kiosco esté listo para ser utilizado en verano por la banda de música para los bailes de verano.

En el Campo, ha agregado, quedan pendientes actuaciones como la reparación de bordillos, el cambio de luminarias, restauración de elementos decorativos o la recuperación del agua en las fuentes que históricamente funcionaban.

Respecto al edificio del Pavo Real, anexo al kiosco del Bombé y que debería demolerse según el catálogo urbanístico local, Canteli ha asegurado que "está muy guapo ahí" y ha dicho que la idea con la que llegó a la Alcaldía de que se instale allí un restaurante no ha cambiado.

No obstante, no ha cerrado la puerta a su demolición. "Está muy guapo ahí, no sé por cuánto tiempo, pero no porque nos lo quieran quitar, sino porque a lo mejor lo quitamos nosotros, estamos pensando qué hacer con ello", ha dicho.