El Ayuntamiento congelará tasas e impuestos en 2026 y aprobará el presupuesto más alto de su historia

OVIEDO/SIERO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció este sábado que el Ayuntamiento congelará los impuestos y tasas municipales en 2026 y contará con el presupuesto más alto de su historia, que superará los 68 millones de euros. Según lo señalado por el regidor, la medida afectará a los cinco impuestos municipales vigentes IBI urbano, IBI rústico, IBI de características especiales, IVTM e IAE y a las dieciséis tasas municipales recogidas en la Ordenanza Fiscal.

Según incidió estas abarcan, entre otras, los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de residuos, utilización de instalaciones municipales, ocupación de la vía pública y concesión de licencias.

"Estamos elaborando el presupuesto de 2026 con el objetivo de llevarlo a Pleno lo antes posible. Lo más importante es que vamos a congelar todos los impuestos, tasas y precios públicos del Ayuntamiento. Todo, absolutamente todo, se congela supone un incremento de unos 5 millones respecto al año pasado", dijo García, que avanzó que la previsión es llevarlo a Pleno en octubre.

Ha recordado el regidor sierense que cuando accedieron al gobierno en 2015, el presupuesto del Ayuntamiento era de 36 millones de euros; en 2025 será de más de 68 millones, un incremento superior al 80%. Este aumento no se debe a una subida de impuestos, ya que, según los últimos datos oficiales, la presión fiscal en Siero es un 20% más baja que la media de Asturias del aumento de la actividad en el concejo: más vecinos, más empresas y más licencias.

El alcalde recordó además que según un informe reciente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), los vecinos de Siero pagan un 20 % menos en impuestos municipales que la media nacional. En 2024, la recaudación por habitante fue de 380 euros, frente a los 439 euros de media en Asturias y los 474 euros a nivel nacional.

En comparación con otros municipios del entorno, Gijón registró 464 euros, Oviedo 454 euros y Avilés 407 euros. El informe también detalla los tipos aplicados por el Ayuntamiento: el IBI urbano se situó en 0,58 %, el IBI rústico en 0,50 % y el IBI especial en 0,6 %, todos por debajo de la media regional y nacional.