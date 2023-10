El Ayuntamiento convocará la próxima semana la Junta General de Divertia para constituir el Consejo

El Pleno de Ordenanzas Fiscales se celebrará el próximo día 31



GIJÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Gijón tiene previsto convocar para la semana próxima la Junta General de Divertia para la constitución de su Consejo de Administración.

Tras el paso del ex edil de Vox, Óliver Suárez, a concejal no adscrito, el partido de Santiago Abascal pierde un representante en el Consejo y se queda con uno. Cabe recordar que la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, única edil de este grupo municipal en la actualidad, no puede ejercer de consejera por incompatibilidad con su cargo de diputada regional, por lo que ha nombrado a otro representante.

Asimismo, la secretaria municipal del Ayuntamiento ya dictó un informe en el que confirmaba la condición de consejero de Suárez, al ser nombrado por Resolución de Alcaldía presidente de esta sociedad municipal.

Este hecho ha propiciado un Pleno Extraordinario que se celebrará el próximo día 6, a petición de los grupos municipales de PSOE, IU - Más País - IAS y Podemos, con el que buscan también aclarar si es un edil "tránsfuga". Sobre este aspecto, el mismo informe de la Secretaría Municipal ya señaló que se trata de un concepto no legal, sino ético y producto de un acuerdo entre partidos políticos.

Además de este Pleno, se celebrará otro Extraordinario para la modificación de las Ordenanzas Fiscales, el próximo día 31, mientras que el Pleno ordinario de noviembre se ha pasado del 8 al día 15.