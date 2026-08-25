El Ayuntamiento coordina con los clubes la temporada ante las obras de mejora de los campos municipales

OVIEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha mantenido este lunes una reunión con los clubes de fútbol del municipio para abordar la planificación de los entrenamientos y partidos de la próxima temporada ante el inicio de las obras previstas en los campos de fútbol de Ganzábal y Riaño.

El encuentro, mantenido por el concejal de Deportes con los clubes afectados, ha tenido como objetivo coordinar las necesidades de los diferentes equipos y organizar los usos de los equipamientos municipales durante el periodo de ejecución de las obras, tratando de garantizar, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de la temporada de competición.

Las actuaciones de sustitución del césped de los campos de Ganzábal y Riaño se encuentran actualmente en la fase previa a la formalización del contrato. La propuesta de adjudicación a Mondo Ibérica, única empresa licitadora, se encuentra en estos momentos en periodo de exposición pública, por lo que está previsto que el contrato pueda formalizarse durante la primera semana de septiembre.