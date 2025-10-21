El Ayuntamiento destinará en 2026 2,9 millones a Seguridad Ciudadana y Emergencias

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, en rueda de prensa en el Consistorio junto a los responsables de Policía Local y Bomberos. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Bomberos adquirirá un vehículo NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico, dentro de su renovación de flota

GIJÓN, 21 (EUROPA PRESS)

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, ha presentado este martes los Presupuestos de su Concejalía para 2026 que ascienden a un total de 2.908.800 euros.

Bravo, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha indicado que la parte mayor del gasto corresponde al personal, con casi 17 millones de euros, si bien, lo asume no su Concejalía, sino la de Hacienda.

En cuanto al presupuesto de la Concejalía, se destinan a seguridad y orden público 1.198.600 euros, que se invertirán fundamentalmente en renting de coches, de motos, furgonetas, drones, cámaras personales y otros. Asimismo, ha apuntado que el renting de los vehículos es el mayor gasto que hacen, con un monto de 708.700 euros.

Ha señalado, asimismo, que invertirán también en vestuario de renovación y de nuevo ingreso de la plantilla, así como en mantenimiento de animales y la adquisición de un nuevo perro, al margen del mantenimiento específico de la nueva Jefatura. A esto se añadirían otro tipo de gastos como puedan ser combustible o adquisición de un controlador de velocidad para patentes eléctricos.

En Protección Civil, el presupuesto para el próximo año será de 54.000 euros. Este se invertirá en vehículos, vestuario y demás gastos variados, como por ejemplo material específico, cursos o avituallamiento de los voluntarios.

En lo que respecta al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, con un presupuesto de un millón de euros, las inversiones a realizar son fundamentalmente en el mantenimiento y en la revisión de vehículos, de maquinaria o de equipos, entre otros.

Está previsto adquirir, en este caso, material de rescate, como vestuario, equipos de protección individual, equipos de comunicaciones y también otras adquisiciones de equipos técnicos.

En este último caso ha citado una bomba hidráulica, equipos de respiración artificial, material de rescate, a lo que ha agregado un nuevo vehículo NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico) y su dotación, con una inversión de 600.000 euros, para actuaciones frente a accidentes con sustancias de este tipo.

Referente al Servicio de Playas, su presupuesto será de 352.600 euros para adquisición, básicamente, de vestuario y material técnico específico.

Se adquirirán en 2026, según la edil, torretas móviles para sustituir las existentes y también se destinará dinero para asistencia de una ambulancia a las playas, desfibriladores y otros