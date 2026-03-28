El Ayuntamiento destinará 7,4 millones este años entre proyectos ya adjudicados y en fase de licitación

Miembros del equipo de gobierno de Siero - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este sábado, junto al concejal de Deportes, Salud y Protección contra incendios, Jesús Abad; el concejal delegado de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa; y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, que el Ayuntamiento ejecutará a lo largo de 2026 un conjunto de actuaciones en Pola de Siero que supondrán la mayor inversión de la historia en la localidad en un solo año con recursos municipales, alcanzando un total de 7.373.674 euros entre proyectos ya adjudicados y en fase de licitación.

García ha dicho que es un "año histórico" para Pola de Siero, subrayando que "se trata de la mayor inversión realizada nunca en la localidad en un único ejercicio".

En este sentido, explicó que el volumen inversor se traduce en un ratio de 564 euros por habitante. Entre las inversiones ya en marcha o previstas se encuentran proyectos como el Parque de la Reconquista, actualmente en ejecución, la reparación de los muros de la calle Alcalde Parrondo o la sustitución de la cubierta del Palacio Marqués de Santa Cruz, además de otras actuaciones de menor cuantía que completan la inversión global.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó recientemente el inicio del proceso de licitación de dos intervenciones destacadas: la reurbanización de la Avenida de Gijón y la renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste, que suman una inversión conjunta de 1.670.000 millones de euros.