El Ayuntamiento se escuda en un vacío legal para no limpiar los cauces de los ríos, afea Ciudadanos

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha criticado este jueves que el Gobierno local se ampare en un vacío legalm para no ocuaparse de la limpieza de los cauces de los ríos en zonas urbanas.

Así lo ha indicado, a través de una nota de prensa, respecto a la respuesta dada por el concejal de Mantenimiento de Zonas Urbanas y Obras de Infraestructuras, Manuel Arrieta, quien apeló en un escrito a una sentencia del Tribunal Supremo.

Según él, la sentencia señala que la limpieza ordinaria en zonas urbanas de los cauces de los ríos no es competencia de las confederaciones hidrográficas.

El mismo fallo judicial apunta a que la limpieza le corresponde a las Administraciones que son competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Arrieta, en este punto, recalca que la sentencia no dice quién es esa Administración, porque es una cuestión que debe dilucidar el derecho autonómico. "No me consta que en ninguna norma el Principado haya dicho nada de nada", ha incidido el concejal en su respuesta a Ciudadanos.

A este respecto, Sarasola ha criticado que ni el Ayuntamiento de

Gijón ni la Confederación Hidrográfica quieren hacerse cargo de la limpieza de los ríos en la ciudad.

Si bien el pasado 21 de enero, en una respuesta a Ciudadanos, el Gobierno central rechazó tener competencias al respecto,ahora es el Ayuntamiento de Gijón, "el que parapetándose en que no está clara cual es la administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo no quiere hacerse cargo", ha reprochado.

Sarasola ha llamado la atención, en este sentido, sobre que lo único que está claro es que ninguna administración se está haciendo en la actualidad cargo de la limpieza de los citados cauces, los cuales acumulan suciedad y maleza, según él.

De hecho, ha recalcado que el propio Ayuntamiento reconoce esta situación en otro informe firmado por el jefe de la sección de brigadas, Gilberto Villoria, en el que se afirma que "en general

se observa la falta de conservación de los cauces que permita mantener sus características geométricas, que aseguren su capacidad hidráulica y eviten los desbordamientos en las crecidas y los consiguientes destrozos en sus márgenes".