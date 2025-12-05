El Ayuntamiento estudia la concesión de un derecho de superficie para un proyecto de vivienda colaborativa

Archivo - Ayuntamiento de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de las concejalías de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, avanza en la concesión de un derecho de superficie para impulsar el primer proyecto de vivienda colaborativa intergeneracional en el municipio.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la iniciativa surge tras varias reuniones mantenidas desde finales de 2024 con la Cooperativa Asturiana de Vivienda Colaborativa 'El Llar'.

El objetivo es ofrecer un proyecto de viviendas en comunidad con zonas comunes compartidas, para favorecer ese desarrollo intergeneracional, pero también con un espacio propio para cada unidad familiar.

Para llevarlo a cabo, desde la Concejalía de Urbanismo se está estudiando la concesión de un derecho de superficie durante un periodo prolongado de varios años.

La adjudicataria resultante se haría cargo de la construcción de las viviendas y una parte de ellas se cedería al Ayuntamiento, que a través de Emvisa facilitaría el acceso a las mismas a gente joven.

De esta manera, no solo se busca una solución al problema de la vivienda, sino que se previene la soledad no deseada de las personas más mayores mediante la convivencia intergeneracional.

"Reafirmamos nuestro compromiso a la hora de buscar soluciones diversas al problema de la vivienda, uno de los más importantes para la ciudadanía en este momento", ha destacado el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, quien ha agregado que esperan poder llevarlo a cabo "en los próximos meses".

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, ha incidido en que se trata de un proyecto que sería de prevención de la soledad no deseada de las personas mayores, "en lugar de vernos obligados a actuar contra ella cuando ya se ha producido esa situación", ha recalcado.

Al mismo tiempo, se promueve la convivencia intergeneracional, "y todo ello en un contexto de autogestión, evitando cualquier posibilidad de especulación, ya que son viviendas que no se pueden vender", ha remarcado.