El Ayuntamiento hará unas cubiertas nuevas en El Molinón para que sea un estadio "más moderno y funcional"

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha destacado este martes que el Gobierno local tiene proyectado actuar en las cuatro cubiertas del estadio municipal de El Molinón, en un plan a tres o cuatro años.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, ha recordado que el Ayuntamiento, en virtud al arrendamiento del estadio al Sporting de Gijón, es el responsable del mantenimiento estructural.

En este sentido, ha explicado que se va a redactar un proyecto de reforma de las cuatro gradas, pero de manera que la ejecución de la obra se pueda hacer por fases.

A este respecto, ha apuntado que la primera de ellas será la cubierta de la grada Oeste, que es la que consideran que está en un "peor" estado y es la que tiene más deficiencias y, por tanto, más goteras, por lo que es, según el edil, la que es más molesta para los asistentes al estadio municipal.

Martínez Salvador ha indicado que la idea es que sea un plan que se pueda ejecutar en los próximos tres o cuatro años y de manera que se puedan tener renovadas todas las cubiertas del estadio dentro de ese periodo.

Ha precisado, eso sí, que no están pensando en una reforma que se reduzca simplemente a sustituir las cubiertas actuales por unas nuevas, sino que se trata de hacer unas cubiertas nuevas de manera que se pueda convertir El Molinón en un estadio que sea "más moderno, más funcional, y más bonito estéticamente también. Ha aclarado, unido a ello, que se van a preservar los murales de Joaquín Vaquero Turcios.

HOSPITAL QUIRÓN

Por otro lado, ha señalado que, aunque mantienen contactos con el Grupo Quirón, de momento no ha llegado "ningún" papel nuevo al Ayuntamiento sobre la construcción del hospital que tiene planeado en Nuevo Gijón, a través de la permuta de parcelas.

En cuanto al requerimiento a Pymar para que adecente sus propiedades en los terrenos que tiene en el ámbito del antiguo astillero Naval Gijón, ha recordado que el plazo extendido de respuesta finaliza este próximo jueves, a lo que ha señalado que en este tipo de procedimientos no es extraño que se presente la documentación el último día.

VIVIENDA PÚBLICA

Preguntado por la cesión de parcelas municipales al Gobierno del Principado para la construcción de vivienda pública, Martínez Salvador ha asegurado que está "en tramitación".

Sobre este asunto, ha apuntado que la Consejería de Vivienda conoce qué dos parcelas serían las que el Ayuntamiento gijonés está dispuesto a ceder desde hace unos meses, por lo que ha recalcado que han tenido todo este tiempo para empezar a diseñar el proyecto. "Va avanzando", ha insistido sobre el hecho de que la tramitación está "en curso".

JUNTA DE GOBIERNO

Respecto a la Junta de Gobierno, se ha dejado sin efecto la convocatoria de dos plazas de auxiliar de servicios en la Fundación Municipal de Cultura, si bien se acumulan en otra convocatoria de seis plazas, para el mismo organismo autónomo, de auxiliar de servicios, con reserva de dos para personas con discapacidad. Las seis plazas son de libre acceso.

De igual forma, se ha autorizado otra propuesta de acumulación de plazas y la aprobación de las bases para la convocatoria de las mismas, donde ya en el Ayuntamiento hay siete plazas de auxiliar administrativo de Administración General, también de turno libre, y seis plazas de subalterno, también de turno libre, en el Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno, asimismo, ha dado luz verde a la segunda modificación del contrato de obra PRTR de reforma del colegio público Los Campos.

En este caso, el edil ha preciado que no hay aumento de plazo ni presupuestario, pero era necesario hacer la modificación por un tema de variación de materiales. Con todo, se mantiene como el próximo 28 junio como fecha de finalización de los trabajos.