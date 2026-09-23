El Ayuntamiento impulsa la tercera edición de Avilés Sostenible con seis nuevas organizaciones

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés pondrá en marcha este viernes, 25 de septiembre, la tercera edición de Avilés Sostenible, una iniciativa que ayudará a seis organizaciones del municipio a integrar la sostenibilidad en su estrategia mediante formación especializada y asesoramiento personalizado.

La jornada inaugural se celebrará a las 12.00 horas en el Espacio Maqua y contará con la participación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y representantes de las entidades participantes.

Tras las dos primeras ediciones, en las que han participado doce empresas del municipio, esta nueva convocatoria permitirá acompañar a seis organizaciones en el diseño de una estrategia propia de sostenibilidad, adaptada a sus características y orientada a mejorar su competitividad, resiliencia y capacidad de crecimiento.

La iniciativa combina sesiones de formación conjunta con un trabajo individualizado en cada una de las organizaciones participantes. El objetivo es que cada entidad finalice el proyecto con una hoja de ruta propia que incorpore criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG), con prioridades, objetivos y acciones concretas para los próximos años.

Las seis organizaciones participantes son Aluminios Siscoal, Alusín Solar, Bremer Lloyd Iberia, Ecocomputer, Escal Centro de Formación y la Fundación Hospital de Avilés.

Las entidades representan sectores diversos del tejido económico y social avilesino, desde la fabricación e instalación de carpintería metálica y las energías renovables hasta la logística industrial, la tecnología, la formación especializada y el ámbito sanitario.

A lo largo de los próximos meses, las organizaciones trabajarán en la identificación de sus grupos de interés, el análisis de impactos y riesgos, la definición de objetivos estratégicos y el diseño de planes de acción para avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles.

El proyecto concluirá en diciembre con una jornada de clausura en la que se compartirán los resultados y aprendizajes obtenidos.

Con esta tercera edición, el Ayuntamiento de Avilés pretende continuar impulsando un tejido empresarial y social más competitivo, innovador y preparado para afrontar los retos futuros.