El Ayuntamiento inicia el proyecto que definirá las propuestas para el soterramiento del Muro

Los sondeos comenzarán la primera semana de noviembre y se espera que estén finalizados a final de año

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha iniciado el proyecto que definirá las propuestas para el soterramiento del Muro de San Lorenzo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, a lo largo de esta semana y de la próxima se llevarán a cabo el proceso de planificación, que culminará con el inicio de los sondeos sobre el terreno en la primera semana de noviembre y se espera que estén finalizados a final de año.

La empresa adjudicataria iniciará los trabajos en la zona del puente del Piles y abarcarán hasta el martillo de Capua, siguiendo el margen de la línea de edificios.

Para ello, se movilizará una máquina de sondeos y otra de penetros. El proyecto incluye un total de 20 sondeos, cada uno de los cuales ocupará tres o cuatro días y tendrá una penetración estimada de 25 metros. De esta manera, se cubrirá un total de 500 metros lineales.

El Consistorio gijonés ha apuntado que, a fin de lograr el mayor detalle posible en los resultados, el planteamiento pasa por penetrar hasta encontrar roca y profundizar a partir de ahí tres o cuatro metros.

Además, se hará un estudio geofísico que consta de unos electrodos en superficie y unos geófonos que servirán para detectar fallas, oquedades y cambios litológicos. Se ha remarcado, asimismo, que en todos estos trabajos se va a priorizar el descanso de los vecinos.

Los trabajos sobre el terreno se estima que hayan terminado a final de año, de forma que, a finales de febrero, se entregue a la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales el estudio y las conclusiones, así como propuestas técnicas para el soterramiento con estimaciones de coste para cada una de ellas.