El Ayuntamiento, sobre la llegada de los menores migrantes, dispuesto a colaborar "en lo que sea necesario"

Archivo - El portavoz de la Junta de Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

"Lo que no se comunica siempre será peor que si se comunica", recalca Martínez Salvador

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento gijonés no ha tenido "ninguna" comunicación directa para informar de la llegada de los primeros diez menores migrantes no acompañados llegados a Canarias y que entran dentro del reparto por el país organizado por el Gobierno central.

Dicho esto, ha señalado, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, que el Ayuntamiento, pondrá todos sus servicios para colaborar "en lo que sea necesario".

Ha reconocido, eso sí, que "lo que no se comunica siempre será peor que si se comunica". En cualquier caso, ha insistido en que ponen a disposición lo que sea necesario de los servicios municipales para poder colaborar.