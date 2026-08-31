El Ayuntamiento mejora el área de juegos infantiles y de las pistas deportivas del parque de La Pedrera

Ángel García, Segundo Por La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Parques y Jardines, Alejandro Villa, han visitado este lunes el avance de las obras de renovación integral del área de juegos infantiles y de las pistas deportivas del parque de La Pedrera, en Lieres.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 102.995 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto tiene como objetivo modernizar unas instalaciones que, pese al mantenimiento realizado durante los últimos años, presentan un importante deterioro debido al paso del tiempo.

Los pavimentos de las pistas polideportivas y del área infantil, así como algunos de los juegos existentes, han superado su vida útil y requieren una actuación integral. García explicó que inicialmente se había planteado una mejora parcial del espacio, pero el Ayuntamiento optó por ejecutar una renovación integral para dar respuesta a las necesidades detectadas y mejorar el conjunto del parque.

Las obras contemplan la renovación de 142,56 metros cuadrados de pavimento del área infantil mediante la instalación de un nuevo pavimento continuo de seguridad, así como la sustitución de los juegos existentes por dos nuevos multijuegos adaptados a distintas franjas de edad: uno destinado a niños de entre 5 y 12 años y otro para menores de entre 2 y 5 años.

La actuación incluye mejoras en el entorno del área infantil y de las pistas deportivas, con la instalación de 28 metros lineales de barandilla de madera tratada, la colocación de dos nuevos bancos fabricados con polímero reciclado, la reubicación de otros dos bancos ya existentes y la instalación de un nuevo panel informativo.

En cuanto a las instalaciones deportivas, se renovará la pista multideportiva interior destinada a fútbol y baloncesto mediante un tratamiento integral del pavimento y el marcaje de nuevas líneas de juego. Asimismo, en la pista exterior, destinada a atletismo y baloncesto 3x3, se repararán y sanearán las zonas afectadas por las raíces de los árboles perimetrales y se renovará completamente la superficie deportiva.