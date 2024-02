El Ayuntamiento de Mieres defiende su parada en la conexión con la meseta y asegura que "es un error" suprimirla

OVIEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Mieres, Francisco García, ha reivindicado su tradicional parada en la conexión por tren con la meseta, y ha señalado que "ahora que llega el AVE no puede quedarse fuera". A su juicio, "desconectar" a Mieres del tren a Madrid "es un error y no tiene ningún sentido".

En una nota de prensa, el portavoz local ha indicado que Mieres "siempre" ha sido parada en la conexión por tren con la meseta, por lo que "sería incomprensible" que ahora no lo sea. "La alta velocidad tiene que ser una oportunidad para toda Asturias", ha defendido.

Así, ha reclamado tanto a las cámaras de comercio asturianas como a la patronal de los empresarios (FADE) que "defiendan a toda Asturias y no solo a una parte". "Sería contradictorio que el balance de este hecho histórico sea conectar unas ciudades y desconectar a otras", ha remarcado Francisco García.

Para el portavoz del Ayuntamiento, el debate sobre la parada en Mieres se reduce a "unos pocos minutos" y solo en el caso de que haya pasajeros. Si no los hay, ha explicado, la parada no se produce, por lo que "no es ningún obstáculo ni ninguna dificultad".

"Es una opción que no podemos perder si queremos apostar por la actividad económica en las Cuencas o por el turismo. No se puede decir una cosa y hacer la contraria", ha zanjado.