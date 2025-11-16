El Ayuntamiento organiza para el 20 de noviembre una jornada formativa sobre el bienestar emocional

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha impulsado una jornada formativa sobre el bienestar emocional poblacional. La concejala de Educación, Eva Iglesias, ha presentado la iniciativa, orientada a combatir el acoso y el ciberacoso.

El evento está dirigido a todas las edades y tendrá lugar el día 20 de noviembre, en la sala de cámara del Teatro Auditorio de Pola de Siero.

A las 17.00 tendrá lugar la ponencia de Gerardo Fernández, licenciado en Psicología Clínica y doctor en Ciencias de la Educación, que se prolongará hasta las 18.00. A las 18.20 comenzará la mesa redonda, que finalizará a las 19.30 con la participación de Gerardo Fernández, David Martínez, Policía Nacional y delegado de Participación Ciudadana, Mónica Alonso, inspectora de Educación y profesora de la Universidad de Oviedo, y Ana Lara, orientadora escolar.