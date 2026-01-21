El Ayuntamiento de Oviedo abre el plazo de inscripcion para conciliar en Carnaval con 190 plazas en cinco colegios

Archivo - Colegio Baudilio Arce - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la concejalía de Educación, pondrá cinco colegios a disposición de las familias para conciliar durante los tres días no lectivos de Carnaval, los días 13, 16 y 17 de febrero. El periodo de inscripción se abre este miércoles y permanecerá abierto hasta el 26 de enero a las 14.00 horas.
Los centros que acogerán el programa Concilia Oviedo en periodo no lectivo son Baudilio Arce, Ventanielles, Parque Infantil, José Luis Capitán-Colloto y Veneranda Manzano. En total se ofertan 190 plazas distribuidas entre los cinco colegios, siendo el Veneranda Manzano exclusivo para alumnado con necesidades educativas especiales, incluyendo edades de 3 a 21 años según la categoría educativa.
El programa incluye servicios de desayuno, atención temprana/madrugadores (de 07.30 a 09.00 horas), actividades lúdico-recreativas y educativas (de 09.00 a 14.00 horas) y comedor (de 14.00 a 16.30 horas). Está destinado a alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, Primaria y alumnos con necesidades educativas especiales de cualquier franja de edad, reforzando la conciliación familiar durante los periodos no lectivos.