El Ayuntamiento de Oviedo aprueba las Ordenanzas Fiscales de 2023, con las principales tasas congeladas

La oposición critica que se congelen las tasas

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado, con los votos favorables de los dos partidos de gobierno (PP y Ciudadanos) la propuesta de modificación de las Ordenanzas de Tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales de carácter público no tributario para el ejercicio 2023. PSOE, Somos y Vox han votado en contra. En el debate de este jueves también se han sometido a votación las 93 enmiendas de los grupos de la oposición, aunque solo han prosperado tres de Somos referentes a bonificaciones en precios públicos de actividades culturales y dos relativas al servicio de teleasistencia y ayuda a domicilio.

Para el próximo año, el Ejecutivo local apuesta por congelar las principales tasas y tributos, así como algunas rebajas para fijar población en el medio rural. El concejal de Economía, Javier Cuesta (PP), ha sido el encargado de defender la propuesta, argumentando que la congelación obedece al objetivo del equipo de gobierno de no repercutir en la ciudadanía las subidas de precios en los servicios derivado del incremento de precios.

"El proyecto no puede ser ajeno a las perspectivas económicas para el próximo año", ha explicado, con un entorno de "elevada incertidumbre", perspectivas de bajo crecimiento económico, una "inflación galopante" y un "insostenible" incremento de los costes energético y de materias primas.

Este escenario tendrá un "efecto doble" para la Administración local, con un incremento generalizado del gasto municipal y el impacto en la recaudación que puede tener la posible limitación en la capacidad económica general. Con estas ordenanzas, el objetivo principal del Ejecutivo es "reducir la presión fiscal en términos reales". "No es el momento más adecuado para subir los impuestos", ha defendido.

Así, ha explicado que el Ayuntamiento no repercutirá en la tasa municipal de basuras el impuesto sobre recogida de residuos no reciclables aprobado en abril por el Consejo de Ministros en la nueva ley de gestión de los residuos y mejora del medioambiente. Esto supondrá para las arcas municipales un coste extra de 2,4 millones de euros.

Cuesta ha mencionado también la congelación de otros precios públicos cuyo coste se ha incrementado, como el transporte. Por otro lado, se ha propuesto una bonificación del 100% en tasas para obras en viviendas del medio rural, y la rebaja del 60% en tasas por informes policiales.

LA OPOSICIÓN CRITICA LA CONGELACIÓN DE TASAS

Durante el debate de este jueves, los concejales de los tres grupos de la oposición han criticado la congelación de tasas. Ante el escenario actual, la portavoz de Vox demandó una rebaja de los impuestos y los concejales del PSOE y Somos reclamaron unas ordenanzas fiscales más progresivas.

Así, Cristina Coto ha reprochado al edil de Economía que proponga "solamente" congelar impuestos ante el escenario que se perfila para 2023, cuando el Ayuntamiento tiene 80 millones de euros "en el banco". Frente a una propuesta "paupérrima" en términos de "ambición fiscal", Coto ha subrayado que el Consistorio "se puede permitir" rebajar impuestos.

Sobre la propuesta del Equipo de Gobierno de modificación de tasas, ha criticado que no se hayan tocado impuestos "vitales" para la economía de los ovetenses, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para el que ha demandado una rebaja al tipo impositivo del 0,4%.

Por parte de Somos Oviedo, el concejal Rubén Rosón, ha defendido modificaciones en las ordenanzas que avancen en la progresividad fiscal y ha reprochado a PP, Ciudadanos y Vox que se hagan "la pregunta equivocada". Les ha pedido que analicen "no el cuánto, sino el quiénes pagan esos impuestos". "Es entonces cuando establecemos otra mirada que tiene que atender a la equidad", ha agregado, defendiendo que "no pueden pagar los mismos impuestos los que más tienen que aquellos que menos tienen".

"Impuestos los justos", ha defendido, pidiendo una propuesta que grave más la propiedad y el patrimonio, abogando por volver a aumentar el tipo impositivo del IBI diferenciado para grandes propietarios.

Finalmente, la concejala del PSOE Ana Rivas ha criticado que los tributos municipales actuales "no son justos", y ha explicado que en los últimos tres años "han recaudado 67 millones de euros más de los que han gastado". Tampoco considera la edil socialista que los tributos hayan sido progresivos, recordando que el IBI no se bajó en los cuatro años de mandato a la ciudadanía general mientras sí se ha rebajado el diferenciado.

Para Rivas resulta "sorprendente" que el PP anuncie congelación de tasas en Oviedo cuando defienden a nivel nacional la rebaja de impuestos. "Resulta que el PP de aquí dice que no es el momento de subirlos, pero tampoco de bajarlos porque han tenido la oportunidad durante cuatro años seguidos y no los han bajado", ha aseverado. La edil del PSOE ha reprochado también al Equipo de Gobierno que hayan tratado de "evitar" el debate de los impuestos al no tocar "ninguno", acusándolos de no haber "tenido valor" para ello. "Están estableciendo un sistema injusto por excesivo y nada progresivo, absolutamente regresivo", ha concluido.