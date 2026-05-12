El Ayuntamiento de Oviedo desmiente que vaya a sancionar a las casetas de San Mateo por las proyecciones en la Catedral

San Mateo, foto de archivo de las fiestas de 2025 - FIESTES POPULARES

OVIEDO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo, a través de la Concejalía de Festejos, ha desmentido que se vaya a aplicar cualquier medida sancionadora a las casetas de San Mateo que proyectaron imágenes no autorizadas sobre la fachada de la Catedral.

La titular del área, Covadonga Díaz, ha explicado que el expediente administrativo abierto a alguna de las adjudicatarias de las denominadas casetas sociales se sobreseyó hace semanas y que no se produjo notificación alguna.

"El Ayuntamiento no va a aplicar ninguna sanción económica a los adjudicatarios de las casetas de San Mateo, como bien sabe la oposición y algún colectivo interesado en hacer ruido. No es más que un relato inventado por algunos pocos para generar crispación y conflicto. El expediente se sobreseyó hace semanas y no se va aplicar sanción económica alguna, por mucho que a algunos les interese construir relatos falsos", ha señalado Díaz en declaraciones difundidas por el consistorio.

Desde la Concejalía de Festejos han añadido además que los convocantes de concentraciones en protesta por esas supuestas sanciones no son adjudicatarios de ninguna caseta de San Mateo, contradiciendo lo que, según el Ayuntamiento, sostienen los colectivos Fiestes Populares y AMA Asturies.