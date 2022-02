El Ayuntamiento se persona como demandado en el procedimiento impulsado por el PSOE por el callejón de Gascona

OVIEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha acordado este martes personarse como demandado en el Procedimiento Ordinario interpuesto por el Grupo Municipal Socialista sobre la aprobación definitiva de la delimitación de la Unidad de Gestión de Indalecio Prieto (el callejón de Gascona) y su Estudio de Detalle. Este estudio es uno de los pasos previos para que el propietario de los terrenos pueda iniciar los trámites y edificar en una parcela que se abre a la plaza del Vasco y cuya fachada cae sobre el cruce de Gascona e Indalecio Prieto.

El PSOE ha presentado un recurso contra el acuerdo plenario de septiembre de 2021 en el que se aprobó este estudio de detalle, porque entienden que parte del suelo afectado es público. Antes de que continúe el procedimiento, los socialistas quieren que los técnicos municipales aclaren si la titularidad de parte de ese suelo es público.

El pleno del Ayuntamiento ha tomado esta decisión con los votos favorables del PP y Ciudadanos, el voto en contra de Somos Oviedo y la abstención de Vox. Los concejales del PSOE se ausentaron del debate al ser parte actora en el procedimiento, con lo que su voto computa como abstención.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta (Cs), ha reprochado al anterior equipo de Gobierno, formado por PSOE, Somos e IU, que no hiciesen "nada" en cuatro años para modificar el Plan General de Ordenación y evitar que la construcción de un edificio en esa parcela conllevase la apertura de un pasadizo subterráneo para conectar Gascona e Indalecio Prieto.

Cuesta entiende que el problema no es si el pasaje es de ámbito público o privado. "Es una cuestión secundaria", ha dicho, para afirmar que "lo verdaderamente importante" son las condiciones de edificabilidad de la parcela que vienen recogidas por el PGO. En este sentido, ha criticado la "irresponsabilidad" del tripartito al no haber hecho la modificación necesaria, y ha asegurado que la nueva Corporación "no tiene posibilidad" de actuar ya que los trámites para iniciar el estudio de detalle comenzaron en marzo de 2019, antes de que llegaran al Gobierno.

La modificación puntual del PGO, ha defendido Cuesta, "hubiera resuelto las condiciones de edificabilidad de la parcela".

Por su parte, el edil de Somos Ignacio Fernández del Páramo, anterior concejal de Urbanismo con el tripartito, ha defendido que no sería necesaria esa modificación del PGO, y ha instado a Cuesta a negociar con el propietario de la parcela para evitar la construcción de un callejón que "solo generará problemas de seguridad y de salud pública".

Del Páramo ha instado al Ayuntamiento a hacer caso de un informe de Abogacía Consistorial que dice que "lo sensato sería averiguar de forma fidedigna la situación de esa parcela" para saber si es o no pública antes de realizar cualquier tipo de intervención en ella.

Por otro lado, en el transcurso del pleno se ha aprobado la revisión de las tarifas de autotaxi para el año 2022, y la derogación del Reglamento de Bomberos de 1941, publicado en 1945.