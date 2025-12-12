El Ayuntamiento pone en marcha nuevas viviendas de alquiler en Versalles

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés pone en marcha, con la rehabilitación del antiguo edificio de viviendas para maestros en la calle Pelayo 37, nuevas viviendas públicas de alquiler en el barrio de Versalles.

El Consejo de Administración de Ruasa ha aprobado este viernes el inicio de los trámites para la redacción del proyecto y la dirección posterior de las obras, con un presupuesto de 137.918,21 euro, IVA incluido.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha destacado la importancia del proyecto. "Esta actuación viene a continuación de la que hemos llevado a cabo en La Luz, con la rehabilitación también de las viviendas de los maestros, donde se generan 30 viviendas ya ocupadas en su totalidad y que permitió que 30 familias se hayan incorporado al barrio de La Luz, además con un importante porcentaje de personas que vienen de fuera de Avilés y que entendemos que hay que aprovechar las viviendas de los maestros de Versalles para generar las mismas oportunidades. Tenemos ahora en este proyecto la ocasión de disponer de al menos 11 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes y eso es lo que vamos a hacer".

Se trata de una reforma integral de un edificio, que data de 1959, y de la urbanización de la parcela. Durante el próximo año, se resolverá la adjudicación del contrato y se llevarán a cabo el anteproyecto, la redacción de proyectos y licencia. El inicio de las obras está previsto en 2027.

El proyecto debe contemplar la construcción de un mínimo de 11 viviendas, todas con algún espacio exterior (terraza o jardín) y cada una de ellas con trastero. Además, para reducir el consumo de energía (el edificio tendrá calificación energética triple A), se deben potenciar ventilaciones cruzadas y aprovechar la luz natural.

Será necesario desplazar la entrada del edificio a la fachada más próxima a la vía pública, ya que en la actualidad está ubicada en la parte trasera, frente a las aulas del colegio.

Dentro de las medidas de accesibilidad que se incorporarán junto a las señaladas por la normativa, se utilizará un mecanismo de apertura de la puerta del portal que facilite el uso a personas en sillas de ruedas. Cualquier rótulo indicativo seguirá las normas de rotulación accesible.

Todos los enchufes y conexiones que se manejan en la vida diaria cumplirán los requisitos de accesibilidad. En cuanto a la parcela, se reservará una plaza de aparcamiento para cada vivienda y un espacio para aparcabicicletas. Se diseñará un drenaje sostenible con aprovechamiento del agua de lluvia que se recoge en la cubierta y en la parcela según su nivel de contaminación y posibilidad de reutilización.