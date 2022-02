El Ayuntamiento postulará la ciudad para acoger alguna sede de nuevos organismos estatales

Rechazada la iniciativa de Podemos-Equo Xixón sobre el uso del túnel de Aboño para el tráfico pesado

GIJÓN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ha aprobado una iniciativa presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la realización de un estudio sobre las ventajas que puede ofrecer Gijón para acoger sedes de entidades del sector público estatal, tras el anuncio de la descentralización de las de nueva creación por parte del Gobierno central.

Ciudadanos, PSOE, IU, Foro, Podemos-Equo Xixón y López-Asenjo han votado a favor, mientras que PP y Vox lo han hecho en contra. En este sentido, excepto estos dos últimos grupos, todos han estado de acuerdo en no dejar pasar la oportunidad para optar a acoger alguna de las sedes nuevas, que tendrían, además, un impacto económico ventajoso para la ciudad.

Por su parte, Vox y PP han mostrado sus dudas a la verdadera intencionalidad de la descentralización de las sedes, a lo que han dicho sospechar que pueda obedecer o bien a "pagos políticos" o a ir en detrimento de ciudades con gobiernos que no son de su mismo signo político.

Ante esto, el edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo ha mostrado su sorpresa a que el PP guarde cautela en Gijón, cuando en Galicia su presidente autonómico ya ha postulado a Galicia para acoger una sede estatal. También ha lamentado que no salga la iniciativa aprobada por unanimidad, porque daría mayor peso a una futura candidatura.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

También ha salido adelante, con los votos a favor de todos los grupos y solo en contra de Vox, una iniciativa de Podemos-Equo Xixón para impulsar la educación ambiental en el ámbito municipal.

La coalición morada y verde ha aceptado una enmienda presentada por PSOE e IU, socios de Gobierno, de forma que se renuncia a la creación de un Centro Municipal de Educación Ambiental, pero sí se potenciarán las enseñanzas y la formación en este ámbito.

El edil de Podemos-Equo Xixón, Rufino Fernández, ha replicado a Vox que la crisis climática es algo "real", después de que su portavoz, Eladio de la Concha, rechazara la iniciativa al argumentar que iba en línea con las agendas globalistas, encaminadas a la imposición de una nueva religión medioambiental en Occidente, mientras se hacen 'ojos ciegos' a los excesos de China y otros que no cumplen con la normativa medioambiental.

En el caso del Gobierno local, el portavoz de IU, Aurelio Martín, ha agradecido el talante "constructivo" del edil Rufino Fernández, "tan diferente" al de la portavoz de la coalición, Laura Tuero.

Sobre la propuesta, ha señalado que ya hay programas de educación ambiental para escolares y público general, como es el que se va a poner en marcha en 17 centros educativos, con 49 talleres.

Ha apuntado, eso sí, que entre las actuaciones a futuro están el impulso al Monte Deva o el proyecto de entornos escolares seguros. Pese a ello, ha reconocido que existe "margen de mejora", que, según él, pasa por mejorar "definición, objetivos y planificación de acciones y su difusión, de ahí la enmienda presentada. Ha rechazado el construir un nuevo centro, ya que sería un gasto difícil de asumir.

PROGRAMA 'MI BARRIO'

No se ha aprobado, en cambio, la proposición presentada por el Grupo Municipal Foro sobre el programa de Servicios Sociales 'Mi Barrio', " están causando a sus beneficiarios y a la administración, para conocer la ejecución del mismo, así como cuánto dinero no está justificado y cuántos beneficiarios no han gastado, dentro

del sistema de justificación, todo el dinero que habían recibido.

También pedían que se busquen fórmulas para que la revocación

de la ayuda a quienes no justifiquen el gasto adecuadamente, se pueda sustituir por una compensación futura, en otras ayudas futuras, y que esta tenga el menor impacto en sus ingresos haciéndose a plazos, por ejemplo.

El edil de Foro, Pelayo Barcía, ha tildado de "ideología barata" algunas críticas de grupos municipales de izquierda a su proposición, a lo que ha recalcado que lo que hacen es pedir soluciones para que no se perjudique a los beneficiarios.

Asimismo, ha considerado que un muestreo del 15 por ciento, para evaluar el programa, lo ve insuficiente, a lo que ha remarcado que siguen sin saber el dato concreto de ejecución.

Por contra, la concejala socialista, Natalia González, en nombre del Gobierno local, ha lamentado que Foro vuelva al "espectáculo político".

Esta ha reivindicado que desde el Ayuntamiento se buscó una forma "ágil" de hacer llegar las ayudas, en un contexto de pandemia por la COVID-19. Y si bien ha dicho asumir que el programa "no fue perfecto", ha criticado que se use a personas vulnerables "para hacer política". Foro, Ciudadanos, PP, Vox y López-Asenjo ha votado a favor de la iniciativa, mientras que lo han hecho en contra PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón.

No ha prosperado en el Pleno, asimismo, una proposición de Podemos-Equo Xixón para el uso del túnel de Aboño como punto de acceso a los camiones con destino al Puerto de El Musel. Solo Podemos-Equo Xixón, Ciudadanos y Foro han votado a favor, mientras que PSOE, IU y López-Asenjo lo han hecho en contra y PP y Vox se han abstenido.

Han sido varios los grupos, en este punto, que han llamado la atención sobre el impacto económico que tendría en el sector del transporte la medida, además de defender que la solución a la contaminación por tráfico en la zona Oeste pasa por la construcción del vial de Jove.

En este sentido, la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ha rechazado poner en la misma balanza los beneficios económicos empresariales y la salud de las personas, a lo que ha criticado que se aduce para rechazar la propuesta que supone cuatro kilómetros más para los camiones. El no aprobar la propuesta se traduce, según ella, en casi dos millones de camiones pasando por el centro de los barrios de La Calzada y el Natahoyo.

Muy crítico, por parte del Gobierno local, ha sido el portavoz de IU, Aurelio Martín, quien ha acusado a Podemos-Equo Xixón de aprovechar la contaminación para "desgastar" al Gobierno municipal.

Ha incidido, unido a ello, en que a Podemos-Equo Xixón no les preocupa la contaminación, ya que podían hablar con su partido que está en el Gobierno central, al tiempo que ha sostenido que lo que les preocupa es la "confrontación permanente".

Al margen de ello, ha señalado que la contribución del tráfico a las PM10 en la zona Oeste es de un 11,6 por ciento, cuando en otra zona de Gijón sería mayor.

Asimismo, frente a las críticas por retrasos en la ejecución del vial de Jove, ha recordado que el PP estuvo mucho tiempo gobernando, con el apoyo de Foro en las votaciones, y no se hizo el citado vial.

Con todo, ha sostenido que el vial de Jove se va a hacer y, respecto a la solicitud de datos trimestrales del tráfico pesado por la avenida Príncipe de Asturias en el acceso a El Musel, ha indicado que la Autoridad Portuaria podrá estar en disposición de darlos en dos o tres meses, ya que hoy por hoy no hay control de volumetrías diarias.

Además, Martín ha indicado que el Ayuntamiento conoce los planes de movilidad de ArcelorMittal y El Musel, pero están pendientes de que se entreguen al Principado y que este se los pase de manera ya formal. Una vez que los tengan, los darán a la oposición.

También ha recordado que la avenida Príncipe de Asturias es estatal, hasta que no haya el vial de Jove. De ahí que proponían emplazar al Gobierno central a que estudie la reducción del paso de camiones por ella en tanto no esté construido.