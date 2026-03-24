El Ayuntamiento, preocupado por el retraso del Principado en aprobar el convenio del viaducto de Carlos Marx

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha mostrado este martes su preocupación por que el Gobierno del Principado de Asturias aún no haya aprobado el convenio de la fase cero del Plan de Vías, referente a la demolición del viaducto de Carlos Marx.

Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha destacado que tienen constancia de que el Consejo de Ministros lo va a aprobar en este día, mientras que se hará lo propio en el Consejo de Administración de ADIF de este próximo jueves.

Al tiempo, ha recalcado que el Ayuntamiento gijonés aprobó el citado convenio en "tiempo récord", a lo que ha apuntado que habían dado por hecho que el Principado sería el siguiente en hacerlo, "pero no ha sido así", ha apostillado el edil.

Este ha remarcado que urge que todas las administraciones implicadas den de paso el convenio para que no haya más retrasos y se pueda licitar la demolición del viaducto de Carlos Marx.

REGLAS FISCALES

Por otro lado, preguntado por la situación de crisis por la guerra en Irán, se ha mostrado a favor de la suspensión de las reglas fiscales que impiden al Ayuntamiento gastar libremente los remanentes de los que dispone.

Martínez Salvador ha incidido en que tienen unos remanentes que permitirían con su libre disposición, sin comprometer nunca el futuro de los servicios públicos, poder abordar cuestiones importantes para la ciudad.

Ha lamentado que estas reglas fiscales no les permiten invertir lo que quisieran ni poder desarrollar los proyectos que creen que pueden hacer. Ha apuntado que es algo que ya habían pedido y que siguen pidiendo, para poder disponer de ese dinero.