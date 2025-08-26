El Ayuntamiento recibe 45 solicitudes a la convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética

OVIEDO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento ha recibido 45 solicitudes a la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actuaciones de ahorro y eficiencia energética de edificios existentes en el municipio. Los proyectos subvencionados deben tener como objetivo reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, mejorando la eficiencia energética de los edificios a través de la renovación de su envolvente térmica, siempre respetando la estética del entorno y contribuyendo a la sostenibilidad de la zona.

El importe total destinado a estas ayudas asciende a 4.744.807 euros, una financiación otorgada al Ayuntamiento de Siero por parte de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias en 2024. Las ayudas se centran especialmente en subvencionar las actuaciones de mejora de la envolvente térmica de los edificios, lo que es un elemento clave para la optimización energética y el confort térmico en los hogares.

A esas ayudas podían concurrir comunidades de propietarios legalmente constituidas que cuenten con edificios residenciales de al menos 40 años de antigüedad, y que destinen al menos el 70% de superficie a uso residencial. Tenían preferencia los Bloques Sindicales y su entorno en Lugones, el Barrio de El Carmen en Pola de Siero, la barriada de Carbayín Alto y la de Carbayín Bajo-Pumarabule.

Ahora se abre un plazo de revisión de documentación en donde se hará requerimientos de subsanación, tanto de documentación técnica como administrativa. En este sentido García avanzó que el importe total de ayudas solicitado supera los 8 millones de euros.

De las 45 peticiones, 29 son para edificios en Lugones (19 en zona preferente), 15 en Pola de Siero y 1 en El Berrón. El importe subvencionado cubrirá hasta el 70% del presupuesto total de cada proyecto, que incluirá tanto las obras de rehabilitación como el proyecto técnico necesario para llevar a cabo las intervenciones. El importe máximo que podrá ser subvencionado por proyecto será de 242.000 euros.

El primer edil ha mostrado su satisfacción por poner en marcha esta ambiciosa línea de subvenciones, "la más alta de la historia del Ayuntamiento". "Esperamos agotar la línea y entre el mayor número de proyectos posible", ha dicho.