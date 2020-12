El Ayuntamiento reclama la reanudación de las actividades culturales y la apertura de todo el comercio

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha pedido este martes la reanudación de las actividades culturales, así como la reapertura de todo el comercio, incluida la de superficies de más de 300 metros cuadrados y centros comerciales.

Los dos partidos del Equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, han presentado en el pleno municipal del mes de diciembre dos proposiciones conjuntas sobre estos asuntos, una vez que el Principado ha permitido abrir las tiendas de pequeño comercio pero mantiene cerradas las grandes superficies y siguen suspendidas las actividades culturales. Ambas iniciativas han contado con el apoyo de Vox. Somos y PSOE se han abstenido en la referente a la reapertura del comercio, y han votado en contra de la relativa al sector cultural.

En lo referido a la cultura, el concejal del ramo, José Luis Costillas (Cs), ha pedido al Principado que "rectifique" y se "dé cuenta" de que en el teatro y en la cultura "no hay contagios", tal como el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, defendía días antes de la celebración de los Premios Princesa de Asturias en octubre.

Con el mes de diciembre ya iniciado, Costillas ha pedido al Ejecutivo autonómico que permita las actividades culturales en Asturias, y ha resaltado que en doce autonomías están sus programaciones en marcha mientras en Asturias "continúa el cierre cultural".

Desde Vox el concejal Hugo Huerta ha mostrado el apoyo de su grupo a la iniciativa, al defender que el cultural es un "espacio seguro". Ha destacado Huerta que "muchos negocios lo están pasando mal" al no poder abrir, y ha enfatizado que los ovetenses "han sabido cumplir las normas" para evitar contagios en eventos culturales.

La portavoz de Somos, Ana Taboada, ha defendido que, si bien es necesario "devolver a la cultura la generosidad que dio en el confinamiento", la situación de pandemia hace necesario buscar "alternativas" para sostener al sector y "esperar a que todo mejore" para poder disfrutar de una cultura segura "cuanto antes".

Por último la edil socialista Lucía Falcón, ha destacado la excepcionalidad de la actual situación, y ha incidido en la necesidad de poner en marcha ayudas al sector cultural. "Pedimos cultura segura y asegurar la cultura", ha dicho, reclamando medidas para paliar el cierre del sector. "No han hecho los deberes y se nota", ha criticado.

PIDEN LA REAPERTURA DEL COMERCIO TAMBIÉN EN GRANDES SUPERFICIES

Por lo que respecta a la apertura de todo el comercio, el concejal de Economía Javier Cuesta (PP) ha defendido que es "poco explicable" que se pueda acudir a un centro comercial para comprar en un hipermercado y no se pueda acudir en la misma superficie a un establecimiento de otro tipo. Considera Cuesta que la reapertura de todo el comercio es "importante" para recuperar la actividad económica, y por ello ha propuesto que se pongan en marcha medidas como reducciones de horarios o de aforos.

En la misma línea la concejala de Ciudadanos Lourdes García ha subrayado que el comercio ha invertido "muchos recursos" en garantizar la seguridad de sus establecimientos, y ha indicado que "no se puede paralizar de un día para otro" la actividad sin compensaciones económicas.

Desde el PSOE el edil Ricardo Fernández ha señalado que con esta iniciativa "parece que el COVID no existe" para el Equipo de Gobierno. Reconociendo que el comercio "es fundamental", ha destacado la importancia de la salud pública, ya que "si no hay ciudadanos con salud" no habría hostelería, comercio "ni nada".

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, durante el transcurso del pleno municipal se han aprobado por unanimidad el expediente para el cambio de uso de una parcela en el Plan Especial de Prado de la Vega; y la Adenda Segunda al convenio de colaboración para la encomienda de gestión de la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia para personas dependientes, entre la Administración del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo, para el ejercicio 2020.

Sobre esta última, la concejala responsable, Leticia González, ha señalado que esta adenda pretende modificar la encomienda de gestión del servicio para actualizar los precios de referencia de la contratación del mismo, teniendo en cuenta que los precios se han incrementado por la mejora de las condiciones de trabajo fruto del nuevo convenio colectivo del sector.

En la sesión de este martes, que se ha dilatado más de cinco horas, los grupos municipales han debatido una iniciativa del PP y Cs para pedir al Gobierno estatal que retire la nueva ley de Educación que se está tramitando. Esta proposición ha reunido el apoyo de PP, Cs y Vox, y ha contado con el rechazo de PSOE y Somos.