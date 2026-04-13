El Ayuntamiento de Siero adjudica la nueva concesión del estacionamiento regulado

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”; el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, han anunciado este mediodía en rueda de prensa la adjudicación por cinco años del contrato de concesión del servicio de ordenación y regulación del estacionamiento en Siero, conocido como Zona Azul.

Tal y como ha recordado el primer edil, el nuevo contrato introduce varias novedades respecto al actual, entre ellas: los primeros treinta minutos serán gratuitos para todos los usuarios; se creará un bono mensual de 30 euros para estacionar en los dos aparcamientos disuasorios -Siero Este (en los terrenos de la antigua Casa Mori) en Pola de Siero y el de la calle Santa Isabel en Lugones-; y se incorporarán nuevas plazas reguladas: 40 en la calle Maestro Martín Galache de Pola de Siero, junto al Centro de Salud.

En cuanto a las tarifas, la hora de estacionamiento, tras los primeros 30 minutos gratuitos, tendrá un coste de 90 céntimos, mientras que los aparcamientos disuasorios tendrán una tarifa de 1,5 euros por día completo. Una vez que la empresa aporte la documentación y se firme el contrato, el servicio entrará en vigor, dado que el consistorio ya aprobó el año pasado la modificación de la ordenanza fiscal y reguladora de los estacionamientos limitados en superficie, requisito necesario para poner en funcionamiento el contrato.