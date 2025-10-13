El Ayuntamiento de Siero adjudica el nuevo contrato de limpieza de centros escolares y edificios municipales

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Siero ha aprobado la adjudicación del nuevo contrato de limpieza de centros escolares públicos y edificios municipales, con un presupuesto anual de 1.616.233 euros y una duración inicial de dos años, prorrogable por otros dos. Este contrato representa un aumento del 15,43% respecto al presupuesto anterior, que ascendía a 1.400.280 euros.

El nuevo contrato incluye un servicio integral de limpieza para garantizar las condiciones higiénicas de uso en los edificios municipales, centros educativos e instalaciones de la localidad. La limpieza abarcará tanto las instalaciones interiores como los patios, accesos, mobiliario y enseres de un total de 51 locales y edificios. Además, el contrato incorpora una nueva instalación: la Escuela de 0-3 de Pola de Siero, 'Los Polesinos', que se suma a las infraestructuras ya cubiertas por el servicio.

El Ayuntamiento destaca algunas mejoras del servicio respecto al anterior, como ajustes en las frecuencias de limpieza en los centros educativos, con el objetivo de "optimizar la atención y la calidad del servicio en los colegios". También se ha añadido, en los pliegos del contrato, la inclusión de personal con formación específica en limpieza de cristalería, lo que garantiza un trato más especializado en este ámbito.

El alcalde de Siero, Ángel García, destaca la relevancia de este contrato, no solo por el importante presupuesto, sino por el servicio que presta a la comunidad. "Este contrato incluye la limpieza de los centros escolares, los equipamientos utilizados por los trabajadores municipales y la corporación, pero lo más importante, es que también beneficia directamente a los vecinos y vecinas del concejo", afirma.