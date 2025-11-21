El Ayuntamiento de Siero formaliza una permuta para ampliar el centro de salud de El Berrón

El alcalde de Siero, Ángel García, con Fernando Díaz, representante de la propiedad de el local de El Berrón. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha formalizado este viernes la permuta entre un local municipal y un local de titularidad privada, una operación que permitirá ampliar el centro de salud del El Berrón.

El local situado en El Berrón, ubicado en la Avenida de Langreo y anexo al centro de salud, cuenta con una superficie aproximada de 222 metros cuadrados, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. Por su parte, el local situado en Pola de Siero, junto a la Oficina Pública de Empleo en el barrio de La Isla, dispone de unos 255 metros cuadrados. Ambos inmuebles han sido valorados en torno a 125.000 euros.

Durante su intervención, el alcalde ha explicado que el actual centro de salud de El Berrón "se ha quedado pequeño" para los vecinos y trabajadores. Ante esta realidad la Consejería de Salud había solicitado la posibilidad de obtener el local anexo para poder abordar la ampliación.

El alcalde ha agregado que "la obtención de este espacio ha sido un proceso largo", pero "finalmente se alcanzó un acuerdo con la propiedad para permutar el local, de unos 222 metros cuadrados, por otro de titularidad municipal ubicado en Pola de Siero".

Una vez que el local de El Berrón pase a ser de titularidad municipal, se pondrá a disposición de la Consejería de Salud para que pueda acometer la tan esperada ampliación del centro de salud. "Esperamos que sean ágiles para acometer las obras y que podamos tener así un centro de salud acorde a las necesidades y a la población de la localidad", ha agregado García.