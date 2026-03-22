El Ayuntamiento de Siero reconocerá a 88 deportistas y 43 clubes en la Gala del Deporte

El concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios de Siero, Jesús Abad, con el cartel de la gala. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Siero celebrará el próximo miércoles, 25 de marzo, la Gala del Deporte en el Teatro-Auditorio de Pola Siero, en la que se reconocerá a un total de 88 deportistas individuales y 43 clubes del concejo por los méritos obtenidos durante el pasado año.

Para la selección de los galardonados, el PDM ha solicitado a las federaciones deportivas asturianas la remisión de los resultados de sus deportistas, estableciendo como criterios mínimos haber logrado medalla de oro en los Campeonatos de Asturias, finalizar entre los tres primeros en campeonatos nacionales o situarse entre los cinco primeros en competiciones internacionales.

Tras el análisis de las propuestas y la verificación de los méritos y del empadronamiento en el concejo, el listado final incluye representantes de 29 modalidades deportivas, en una gala que busca poner en valor el nivel competitivo del deporte local.

Según los datos facilitados, el número de deportistas premiados se sitúa en 88, por debajo de los 92 reconocidos en la edición anterior, mientras que los clubes ascienden a 43, lo que supone un incremento respecto a años precedentes. Asimismo, se mantienen las cifras en cuanto a diversidad deportiva, con 29 modalidades representadas.

En cuanto a la distribución por género, los galardones recaen en 68 mujeres y 61 hombres en el conjunto de las categorías analizadas en los datos históricos, reflejando una participación creciente del deporte femenino en el concejo.

Entre las disciplinas con mayor representación destacan el atletismo, con 36 deportistas premiados, seguido del judo con 17 y el fútbol con 14, además de otras modalidades como ciclismo, pádel, piragüismo o kárate, entre otras.

Las edades de los galardonados abarcan desde categorías base, como mini e infantil, hasta deportistas veteranos, lo que, según el consistorio, pone de manifiesto la amplia implantación del deporte en Siero en todas las etapas de la vida.