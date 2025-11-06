El Ayuntamiento suministrará agua al núcleo de La Felguera, en Noreña

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, han firmado este jueves con la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y el de Noreña para garantizar el abastecimiento de agua a los vecinos del núcleo de La Felguera, en el concejo vecino.

Tal y como explicaron los ediles tras la rúbrica del acuerdo, Siero suministrará agua a Noreña, desde la red que el ayuntamiento sierense ejecutó en 2022 en Taraña, Muñó.

El acuerdo recoge que será el consistorio vecino quien ejecute las obras a partir del punto de conexión, que se ubica en los límites de los términos municipales.

Durante la rueda de prensa la alcaldesa de Noreña confirmó que su consistorio ya ha llevado a cabo las obras necesarias para poder materializar el suministro, es decir, las obras del ramal de acometida desde el contador instalado por el Ayuntamiento de Siero, que van por zona pública para acceso a lectura; hasta la zona de distribución de las acometidas a las viviendas y fincas de La Felguera.

El compromiso firmado hoy entre ambas instituciones garantiza, salvo casos de avería o necesidades de mantenimiento, un caudal máximo de 0,50 litros por segundo, llegando a un litro por segundo si hubiera necesidad, desde el depósito de Muñó. Durante la rueda de prensa el primer teniente de alcalde puso como "ejemplo de colaboración entre administraciones la suscripción de este convenio, pensando en los vecinos y en las vecinas de Noreña".