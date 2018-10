El Ayuntamiento velará porque el expediente del incendio de Uría se resuelva con la "máxima objetividad"

Publicado 23/02/2018 13:40:49 CET

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha asegurado este viernes que el expediente del incendio del número 58 de la calle Uría, en el que murió el bombero Eloy Palacio, se resolverá con la "máxima objetividad". El procedimiento administrativo, que comenzó con las testificales este jueves, y que resolverá las reclamaciones patrimoniales derivadas del incendio de Uría, es "imprescindible", según López.

El regidor de Oviedo entiende que haya intereses contrarios en todo el proceso. "Es algo comprensible, porque hay propiedades afectadas y las compañías de seguros defienden a sus clientes", ha explicado.

El regidor, que ha sido preguntado al respecto tras el minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia machista durante el mes de febrero, ha insistido en que el Ayuntamiento "tiene que conformar el expediente con la máxima objetividad". "Quien lo resuelva tiene que hacerlo de forma objetiva e imparcial", ha afirmado.

Respecto a los hidrantes, el alcalde ha explicado que desde el Ayuntamiento procuran que "funcionen en base a los informes técnicos". "En el incendio de Uría podríamos mirar para atrás porque si no funcionaban no pueden improvisarse. Es decir, si los hidrantes funcionaban o no, depende de cómo estaban cuando el equipo de gobierno llegó a tomar posesión, pero no entramos en eso", ha aclarado.

Por último, en relación con las bocas de riego, López ha explicado que el mantenimiento de las bocas "está funcionando desde siempre", sin embargo si hay que realizar una sustitución porque algún mecanismo no sea reparable "va aparte".