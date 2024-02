Ayuntamientos muestran sus dudas respecto al anteproyecto de escuelas de 0 a 3 y la figura de "compensación"

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los alcaldes asturianos han mostrado este jueves sus dudas respecto a varios de los aspectos contemplados en el anteproyecto de ley para la red autonómica de escuelas de 0-3 años, como por ejemplo el de la figura de la "compensación" con la que aquellos consistorios que pagaban al alza a su plantilla trasladarán fondos al Principado para afrontar ese incremento.

Los regidores han mostrado estas dudas antes de iniciarse la reunión convocada por parte de la consejería de Educación para explicar en qué consiste la Ley, la integración y el desarrollo de la red.

Así, el alcalde de Cangas del Narcea, el 'popular' José Luis Fontaniella, ha indicado que considera "una aberración" que los ayuntamientos tengan que hacer frente a parte de la retribución salarial de las trabajadores --en su gran mayoría mujeres-- una vez que dependan del Principado.

"Creo que todos los trabajadores deberían de cobrar lo mismo. Mismo trabajo, misma responsabilidad y misma retribución salarial, ahora bien, querer descargar eso sobre los ayuntamientos me parece una auténtica aberración, sinceramente", ha dicho Fontaniella.

Fontaniella también ha considerado que la estabilización laboral es una cuestión a la que debería hacer frente la Administración regional y ha excplicado que en el caso de su municipio, con una escuela pública de 0 a 3, "frente a los malos datos de despoblación, son una docena de niños los que no tienen plaza por falta de espacio". Por ello el regidor cangués ha celebrado que por fin, "y ya va siendo hora" las competencias las asuma el Ejecutivo regional.

La concejala delegada de Educación en el Ayuntamiento de Oviedo, uno de los consistorios en los que las técnicas de educación perciben un mayor sueldo, Lourdes García ha indicado que desde el consistorio "siempre han tendido la mano para la colaboración en la integración de las escuelas municipales en titularidad autonómica".

"Ahora veremos esos convenios individuales entre los ayuntamientos y el Principado porque tenemos muchas dudas. No se trata de seguir ahogando a los ayuntamientos, así que veremos en qué condiciones queda ese convenio", ha indicado García.

En el caso de Gijón, el edil de Educación, Jorge Pañeda ha explicado que su concejo es el que "mejor convenio tiene para los trabajadores" y ha advertido al Principado que "si asume las competencias deberán hacer con todas las consecuencias".

Así ha manifestado que el Ayuntamiento va a defender a las técnicas de educación de sus escuelas pero ha insistido en que cuando desde el Principado venden a "bombo y platillo esa asunción de competencias, entienden que lo lógico sería que las asuman totalmente".

"Queremos ver un poco cómo queda todo, ver cómo se igualan esas condiciones, ese es el problema y la inquietud más que nada, tanto nuestra como de los trabajadores. Yo creo que es la consejería la que tendría que negociar con ellas --las trabajadoras-- primero pero claro, sería injusto que quedaran equiparados por debajo", ha manifestado el edil gijonés.

POSICIÓN DE LA CONSEJERÍA

Por su parte la consejera de Educación, Lydia Espina, ha indicado que estamos hablando de una Ley para hacer una red de escuelas de 0 a 3 pública y gratuíta pero "es una ley voluntaria". Ha añadido que el Principado "va a pagar por convenio y vamos a pagar exactamente igual a todas las trabajadoras que se integren".

"Habrá trabajadoras que se vean beneficiadas porque van a cobrar más de lo que estaban cobrando, porque van a cobrar por el convenio del Principado y habrá otras, es cierto, que van a seguir también cobrando lo mismo que cobraban porque no van a perder nada, pero en ese sentido, la figura de la compensación lo que hace es eso, es que el ayuntamiento si se quiere integrar con nosotros va a tener que abonar a las arcas del Principado una parte", ha explicado Espina.

Así, ha dejado claro que "los ayuntamientos que se quieran integrar en la red efectivamente, tendrán que asumir esa compensación".

En cuanto a la estabilización de las trabajadoras, la consejera ha indicado que la integración se hará "como una foto fija" de la situación actual. "Es una red voluntaria en la que los ayuntamientos pueden integrarse si así lo desean. Lógicamente hay algunos ayuntamientos, es verdad que son poquitos respecto al global, que no han estabilizado a sus trabajadores y trabajadoras y en ese sentido nosotros nada que decir, simplemente nosotros vamos a integrar a todo el profesorado que esté tal cual está, es una foto fija que se coge", ha insistido Espina.

La consejera ha insistido en que lo que sí quieren dejar claro es que la red autonómica de nuevas escuelas la van a hacer "sí o sí", porque no existe ninguna dificultad y existen fondos europeos para hacerla, pero ha añadido que "debe quedar muy claro que para que se produzca la integración municipal, tiene que haber ley". "Si la ley no se aprueba, no va a haber integración municipal", indicó.