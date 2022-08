"Bajar el precio está bien, pero sería mejor tener un transporte público del siglo XXI", afirma Pumares (Foro)

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha afirmado sobre las nuevas tarifas de la CTA que "bajar el precio está bien, pero sería mejor tener un transporte público acorde al siglo XXI".

A través de un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Pumares ha valorado

la puesta en marcha de la tarifa plana ilimitada para viajar en transporte público en Asturias haciendo una comparación con el tiempo que se tarda en viajar entre Gijón y Laviana en coche o en tren, que supone una hora más que en automóvil.

"No pongo la comparación de los concejos de las alas de Asturias para no ruborizar a Adrián Barbón", ha indicado Pumares, que ha acusado a la FSA de "entretenerse haciendo precampaña" mientras "los usuarios de la línea Laviana-Gijón no podrán utilizar el tren durante seis meses a partir de agosto".

En opinión del portavoz forista, "además de medidas cosméticas que buscan beneficiar al autobús y a una empresa concreta, Asturias necesita mejorar los tiempos, las frecuencias y llegar a más zonas de Asturias". Por otra parte, Pumares también ha señalado que "es curioso que ahora la nueva tarifa del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) va a ser más barata que los abonos mensuales, por ejemplo, de los buses urbanos de Gijón lo que los hace superfluos cuando se acabe el descuento temporal que ahora mismo está en vigor"