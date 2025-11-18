La Banda de Música de Siero celebra su 40 aniversario con un concierto de reencuentro y estreno de nuevos directores

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Música de Siero conmemora este viernes su 40 aniversario con un concierto especial de Santa Cecilia que se celebrará a partir de las 20.00 horas en el Auditorio de La Pola Siero, con entrada libre hasta completar aforo.

El recital reunirá a antiguos miembros de la formación, incluido Alfonso Sánchez Peña, director durante más de tres décadas, quien dirigirá dos piezas, entre ellas su composición 'El mar y la montaña'. El programa recuperará obras emblemáticas de la banda, como el pasodoble 'El abanico', así como estrenos como la balada de los años 90 '(Everything I Do) I do it for you', 'Appalachian Morning' y la versión del tango 'Por una cabeza' de Carlos Gardel realizada por Donato Semeraro.

El director actual de la Banda, Emilio Huerta Villanueva, ha destacado la versatilidad de la formación para abordar repertorios de diferentes estilos. Parte del concierto será difundido en el canal de YouTube de la Asociación Sierense 'Amigos de la Música' (ASAM), que gestiona la banda.

Por otra parte, el joven clarinetista Víctor Peinó Ornia debuta al frente del Bandín, la formación infanto-juvenil de la ASAM, en sustitución de la flautista Silvia Ovies. El bandín abrirá el concierto con temas de bandas sonoras, incluyendo 'Parque Jurásico', 'Encanto' y 'I Vow Thee, My Country' de Holst.

La Banda y el Bandín cuentan con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Siero y la Fundación Caja Rural de Asturias, y reciben mecenazgo de empresas como Voltaje, Constructora Ovidio Moro, Agencia Bid Travel y AsturCocteleros, así como donaciones de socios y amigos. La ASAM mantiene abierta la campaña de captación de socios y mecenas y la venta de participaciones para el Sorteo de Navidad, número 81.155, con participaciones de cinco euros.