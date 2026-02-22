Barbon advierte en Mieres de que la democracia "no es un logro garantizado"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha intervenido hoy en el acto de entrega del Premio Espacio Cultural 19 10 a la Promoción de la Cultura y los Valores Democráticos a Amparo Climent. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha advertido este sábado en Mieres que la democracia no es un logro que esté garantizado ni pueda darse por hecho en un tiempo como el actual "que cuestiona día a día palabras que dábamos por seguras: igualdad, justicia, respeto, tolerancia, solidaridad".

Barbón ha recordado que el devenir internacional "nos demuestra que nada está garantizado, ni en Minneápolis, ni en Irán, ni en Ucrania, ni siquiera aquí, en nuestro país". "Para eso sirve también la memoria, para advertirnos de que la libertad y la democracia no son estados perennes, inmutables, sino logros que hemos de preservar", ha indicado.

El jefe del Ejecutivo ha realizado estas declaraciones durante la entrega del 'Premio Espacio Cultural 19 10 a la Promoción de la Cultura y los Valores Democráticos' a la actriz y cineasta Amparo Climent, autora de varias películas y documentales, uno de ellos sobre La Pasionaria y otro sobre las presas y represaliadas del franquismo titulado 'Las cartas perdidas'.

Barbón ha defendido la importancia de recordar la historia al entender que es "un legado vivo que nos permite entender cómo somos, un requisito indispensable para orientarnos hacia el porvenir". "La Asturias que crece, la que está resurgiendo con hambre de futuro, es también la Asturias que no olvida su pasado", ha asegurado.

El presidente ha valorado la labor de la galardonada, tanto al frente de la Asociación Cultural Arte y Memoria como en varias de sus obras, "algunas tan cercanas a Asturias como Pasionaria o Las cartas perdidas, con tantos renglones de vida e historia para conocer a las mujeres represaliadas por el franquismo". Y ha recordado que "aún queda mucho por hacer para reconocer la importancia de la resistencia femenina a la dictadura. Aquella lucha no fue solo cosa de hombres".