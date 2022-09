Barbón afirma que el despido colectivo de Duro Felguera es una muy mala noticia"

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha considerado este miércoles una "muy mala noticia" el anuncio de Duro Felguera de presentar un Expediente de Extinción de Empleo (ERE) de extinción para cuatro de sus sociedades.

"Desde luego, no puedo valorar de otra manera, es el escenario que menos nos gusta que menos compartimos. En modo alguno compartimos el que tengan que ser mediante fórmulas de minoración de número de trabajadores. No, no vamos a estar nunca de acuerdo con eso", ha manifestado Barbón en Navia.

No obstante el presidente del Principado ha incidido en que en realidad los 120 millones aportados por el Estado, más los seis que aportó el Principado tenían por objeto salvar la compañíade lo que hubiera sido una quiebra técnica. En este sentido ha manifestado que "hay que reconocer una cosa" y es que en aquel momento la compañía estaba en riesgo de disolución.

Ha añadido que ahora tendrán que hablar con los sindicatos sobre ese plan de viabilidad de la empresa que pasa por un reducción de plantillas que hay que ver cómo queda.

"El rescate fue lo que salvó la empresa de no desaparecer y eso debido, si me permiten, a una malísima gestión de sus administradores anteriores, que hay que decirlo claramente, porque es verdad. Ahora hay una administración distinta pero hay que recordar la malísima administración de que llevó a una compañía al borde del colapso", concluyó Barbón.