Barbón afirma que hace dos legislatura que los ayuntamientos conocen los planes para Cogersa y el incremento de costes

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes a la subida de tasas por la recogida de basura a la que tendrán que hacer frente los ayuntamientos y ha negado que la misma se deba a una falta de planificación. Ha recordado Barbón que se trata de un debate que ya viene de hace dos legislaturas y "todos los ayuntamientos sabían que los costes se iban a incrementar".

"Hace dos legislaturas se tomaron acuerdos sobre cuál iba a ser el futuro de Cogersa y se está siguiendo lo pactado entonces. Desde el primer minuto se dijo que lo acordado incrementaba el coste de la gestión de los residuos porque lógicamente había que hacer una planta de tratamiento de basura bruta, por obligación de la Unión Europea, no es una decisión del Gobierno de Asturias, lo impone la Unión Europea", ha dicho el presidente.

Así ha incidido Barbón en que la vía para abaratar el coste la tienen los propios ayuntamientos. "Si fomentan el reciclaje, el reciclaje no paga, es decir, todo lo que se pueda reciclar no va a tener ese coste", ha dicho.

"Lo que no pueden decir los ayuntamientos es que no lo sabían, porque esto ya no es de la legislatura anterior. Es de la anterior a la anterior y yo era alcalde entonces y a todos se nos explicó. A todos", concluyó.

COMPARECENCIA EN LA JUNTA

Por otra parte, preguntado Barbón si descarta definitivamente ir a la Junta a explicar el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Junts, el presidente asturiano ha recordado que comparece cada 15 días en sede parlamentaria y se somete a la pregunta libre que quieran hacer los grupos políticos.

"Yo animo a los tres grupos parlamentarios que quieren esto, que dicen que yo no comparezco, cuando estoy cada 15 días en la Junta General, les animo desde aquí a que hagan las tres preguntas sobre lo mismo, sobre esto. Lo tienen fácil, que cumplan en este sentido con lo que está establecido", ha dicho Barbón.