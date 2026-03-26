Barbón agradece a Neira su donación a la sanidad pública, un gesto que "confirma su generosidad"

El presidente del Principado, Adrián Barbón junto a la doctora María neira. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, participó este jueves en el HUCA en el acto de entrega a la doctora María Neira del Premio Honorífico a la Excelencia a la Trayectoria Científica que concede la Fundación AstraZeneca. La médica langreana, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), decidió donar el importe íntegro del galardón, dotado con 50.000 euros, al Instituto Nacional de Silicosis (INS), para impulsar una investigación sobre la exposición al gas radón en las viviendas de Asturias.

"Tu decisión nos carga de razones para reivindicar la capacidad, el conocimiento y la motivación de la plantilla de profesionales del Servicio de Salud y el Instituto Nacional de Silicosis", señaló Barbón, quien añadió que el gesto de Neira confirma "su generosidad y confianza en Asturias", así como "un sólido respaldo" a la investigación que desarrolla el Sespa.

Adrián barbón dedicó parte de su intervención a recordar la relevancia histórica del Instituto Nacional de Silicosis, "un órgano, casi una institución, que fue clave en la historia minera del Principado y que desde hace años se reinventa para seguir siendo útil a la sociedad".

El centro, único en España "por su combinación de asistencia, docencia, investigación y rehabilitación", se centra ahora en la prevención de enfermedades respiratorias de origen laboral y ambiental, como la exposición al gas radón.

La donacion de la doctora Neira, ha explicado el presidente, respaldará un estudio del INS "que nos ayudará a protegernos mejor, a resguardarnos frente a los peligros del radón, ya confirmados por la evidencia científica".

Barbón reivindió la trayectoria profesional de la directora de Salud Pública de la OMS, "una médica asturiana, del Valle del Nalón, volcada con la excelencia y con el sistema sanitario público", y ha celebrado que su visita a Asturias venga acompañada de nuevos fondos para potenciar la actividad del INS.

"Deberíamos hablar más a menudo, y siempre bien, del Instituto Nacional de Silicosis", añadió el presidente del Principado de Asturias.