Barbón anuncia la puesta en marcha del Plan Saboreando el Paraíso y un aparcamiento disuasorio para Covadonga

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha del plan Saboreando el Paraíso, para potenciar el valor del Principado como tierra de calidad agroalimentaria y también ha anunciado la creación de un aparcamiento disuasorio y además que sea ligado a una vía de acceso peatonal al recinto del Santuario de Covadonga en la finca Les Llanes, en Cangas de Onís.

Barbón hacía estos anuncios la intervención del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares. Sobre el Plan Saboreando Asturies ha dicho barbón que se trata de aprovechar la oportunidad de una gastronomía de primer nivel ligada, además, a una ganadería extensiva y una producción agraria de primer nivel. "Esta es una forma también de reforzar al medio rural y al sector primario", dijo Barbón.

Respecto al aparcamiento disuario, ha explicado Barbón que el Gobierno tiene "un debe con Cangas Donís, con Covadonga, en este caso, que tiene que ver con la finca Les Llanes, una finca del Principado de Asturias. Así ha anunciado que es el propósito del Gobierno aparte de un proyecto mayor que definirán en un futuro, desarrollar en el próximo año, la creación de un aparcamiento disuasorio y además que sea ligado a una vía de acceso peatonal al recinto del Santuario de Covadonga.

Tras la intervención del diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, Barbón ha indicado que le gustaría que el diputado nuevamente volviera al patrón del diálogo en torno a su voto. Así ha vuelto a lamentar que Pumares que "haya renunciado a ser un voto importante, decisivo y decisorio en esta Cámara".

El presidente asturiano ha vuelto a incidir en que ni el PP ni ahora tampoco el diputado de Foro han criticado la decisión del Gobierno del PP de Aznar de prorrogar el peaje del Huerna y ha reiterado la postura del Gobierno asturiano y la FSA.

"Creo que estoy siendo meridianamente claro, la postura de Asturias y la postura del gobierno de Asturias la fija el presidente y el gobierno de Asturias. Y la postura es clara, el lunes se reúne la Alianza por las infraestructuras, el lunes va a poner cuál va a ser la respuesta política, la respuesta jurídica y la respuesta social. Y queremos que sea algo conjunto de la sociedad asturiana", reiteró Barbón.

También ha pedido a Pumares que deje clara su postura respecto al Plan de Gestión del lobo y explique si defiende el Plan o defiende, como ahora planta el PP, que sea una especie cinegética porque ese "es importante saber ese matiz".