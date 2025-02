Barbón argumenta ante Tomé que la izquierda "tiene que demostrar su utilidad frente a esta ola de involución"

El presidente compara a las "extremas derechas" con las termitas que "carcomen" las democracias y las libertades

"Matar a una mujer es violencia machista. Y no se puede ni negar, ni callar, ni matizar", dice sobre la polémica de Canteli (PP)

OVIEDO, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha argumentado este miércoles en sede parlamentaria en respuesta a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que la izquierda "tiene que demostrar su utilidad frente a esta ola de involución".

Barbón ha comparado a las "extremas derechas" con las termitas que "carcomen" las democracias y las libertades, defendiendo las políticas de igualdad y contra la violencia de género o la LGTBIfobia del gobierno de coalición "progresista y reformista" que, entiende, pone "freno a la involución" que se ve en otros territorios.

Barbón respondía así a una pregunta de Tomé sobre si se están perdiendo derechos y libertades en Asturias. Según Tomé, el Principado debe cumplir sus compromisos de "reforzar los derechos y libertades de asturianos y asturianas, especialmente de los más vulnerables, frente a la extrema derecha 2.0 y el neoliberalismo".

"Hace falta más acción y mayor cumplimiento", reclama Tomé, aprovechando para mencionar las declaraciones del fin de semana del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) que "se permitía el lujo de utilizar ese discurso tremendo de la ultraderecha que dice que la violencia no tiene género y se preguntaba por qué no se convocan minutos de silencio cuando muere un hombre". "Aquí no murió nadie, aquí asesinaron a una mujer", ha remarcado en referencia a la víctima de violencia de género Karilenia.

La diputada pide reforzar la atención a las supervivientes de violencia de género y la formación de profesionales, así como incrementar los recursos materiales y humanos para la atención legal, social y laboral de estas mujeres. Tomé también demanda más programas de prevención y educación para la igualdad, así como corregir la brecha salarial.

Además, ha urgido la tramitación de la Ley LGTBI asturiana y abordar casos de xenofobia conocidos en el ámbito universitario, al tiempo que ha reclamado una apuesta clara por la Universidad de Oviedo como servicio público y referente cultural y científico de Asturias frente a iniciativas de centros privados.

Finalmente, Tomé ha reclamado políticas de vivienda más ambiciosas progresistas "como el gravamen a las viviendas vacías o el tope de los precios".

"Matar a una mujer es violencia machista. Y no se puede ni negar, ni callar, ni matizar", ha dicho Barbón sobre la polémica surgida por las declaraciones de Alfredo Canteli (PP), reprochando también el "ramalazo xenófobo" del alcalde de Oviedo cuando dijo que el detenido "era venezolano" sin serlo.

"Quiero hacer una defensa de la colonia venezolana que vive en Oviedo y vive en Asturias. Y les digo que este gobierno no consiente que nadie los trate con desprecio", ha apuntillado.