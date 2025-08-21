Barbón asegura que Asturias tiene en vigor el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de incendios forestales

El presidente del Principado, Adrián Barbón, participa en La Morgal, en Llanera, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que Asturias tiene vigente el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción del Principado de Asturias para la campaña 2024-2025. El objetivo principal de este plan es ser un instrumento de gestión anual en materia de incendios forestales desde una perspectiva integral de prevención, vigilancia y extinción.

El ámbito territorial será el de la totalidad del territorio del Principado de Asturias y el ámbito temporal abarca la campaña 2024-2025, concretamente su desarrollo abarca desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2025.

Barbón ha realizado estas manifestaciones tras conocer que la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a los fiscales provinciales de dicha área a "comprobar" si en los municipios más afectados por la "desastrosa" situación de los incendios forestales cuentan con planes de prevención, al tiempo que les ha emplazado a reclamar responsabilidades penales a quienes tenían la "obligación" de elaborar dichas medidas preventivas y no lo hicieron.

"En Asturias tenemos un plan, que se puede hacer publico, y que se va renovando de forma periódica, el actual es el de 2024-20525 y que irá incorporando nuevas medidas al ver como evolucionan los nuevos incendios", ha señalado.

El jefe del ejecutivo asturiano ha atendido a los medios una vez finalizada la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que realiza el seguimiento de la evolución de los incendios forestales en la sede del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) en La Morgal (Llanera).

En este sentido, Barbón ha anunciado que los presupuestos de 2026 tendrán importantes partidas a los ayuntamientos "casi exclusivamente" para hacer frente a la prevención de los incendios forestales y proteger la interfaz y los contornos de los pueblos. "Proteger a los pueblos es proteger a las personas", ha apuntado.

Por último, Barbón ha lamentado las hectáreas quemadas y ha insistido en que la mayoría e los incendios han sido provocados por "terroristas con mechero" y que los focos más graves a los que se ha tenido que enfrentar Asturias durante estos días comenzaron en la zona leonesa.