Barbón asegura que la igualdad y lucha contra la violencia de género seguirán en "la primera línea" de su agenda

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, interviene en el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Grado. - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que la igualdad y la lucha contra la violencia de género seguirán estando en la primera línea de la agenda política del Principado hasta que "llegue ese día en el que no haya ni una víctima más ni una mujer menos".

Barbón ha participado en Grado en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que se ha rendido homenaje a Ana Orantes, víctima de violencia de género en 1997, cuyo caso, según el presidente, "quebró la ley del silencio y convirtió el maltrato machista en una cuestión de Estado".

En su intervención, Barbón ha subrayado que, aunque se han registrado avances legislativos y en recursos de apoyo a las víctimas, la violencia de género sigue siendo "una lacra social" y ha recordado que en Asturias se han producido tres asesinatos de mujeres desde enero, tras dos años sin víctimas mortales en la región. El presidente ha indicado que este 25 de noviembre el foco se ha puesto en las mujeres mayores de 65 años, víctimas de violencia de larga duración "conocida pero invisible, silenciada y normalizada".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha destacado los recursos puestos a disposición de las víctimas, entre ellos el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales, que ha atendido a más de 1.000 mujeres; la extensión del programa educativo Coeducastur a 50 centros de Primaria; la ampliación de ayudas a víctimas de violencia vicaria; el incremento de fondos para la red de casas de acogida; y el aumento de subvenciones a entidades que trabajan con víctimas de prostitución, explotación sexual y trata.

Barbón ha enfatizado que el Gobierno asturiano mantiene un "compromiso real, duradero y tangible" con la lucha contra la violencia de género, insistiendo en la necesidad de "ver, oír y no callar" y en romper con el patrón de silencio y complicidad que perpetúa esta violencia.

El presidente ha finalizado su intervención asegurando que la igualdad y la lucha contra la violencia de género seguirán estando en la primera línea de la agenda política del Principado. "Seguiremos estando con vosotras en esta batalla que nos interpela como sociedad. Hasta que llegue ese día en el que no haya ni una víctima más ni una mujer menos, no pararemos", ha recalcado.