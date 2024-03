Barbón bromea sobre el adelanto electoral del rector: "Lo viví como una jugada típica de 'House of Cards'"

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este martes al anuncio hecho por el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde sobre el adelanto de las elecciones al Rectorado al 25 de abril y su intención de optar a la reelección. "Como a mí ya me toca lejos, en mis tiempos de alumno, evidentemente lo viví como una jugada típica de House of Cards, si me permite la broma el rector. Por cierto, está aquí el rector al que yo hice campaña y al que voté en su momento, que es Juan Vázquez", dijo Barbón.

Barbón ironizaba así durante su intervención en el acto de toma de posesión de la nueva presidenta del Consejo de la Universidad de Oviedo. Ángela Santianes.

Un acto en el que el Rector ha vuelto a reiterar, igual que hizo este lunes que "el más elemental sentido de la responsabilidad institucional no solo aconseja, impone, el deber de iniciar esta nueva etapa con un mandato renovado para continuar con la tarea que emprendimos en el año 2021".

"Quiero también llevar a su ánimo la tranquilidad de que este equipo seguirá trabajando estas semanas para culminar los compromisos adquiridos", ha dicho Villaverde.

Preguntada por este adelanto electoral, la recién nombrada presidenta del Consejo Social, Ángeles Santianes, ha indicado que "la política universitaria no la conoce mucho".

"Yo se que hay elecciones y bueno pues no está mal que sepamos desde el principio quien va a ser la persona con la que voy a colaborar, que es una parte vital, quien va a ser el rector y que no cambien a mitad, yo creo que es un buen punto de partida resolver cuanto antes quien va a ser esa persona para que caminemos juntos durante todo el periodo", ha dicho.