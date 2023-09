Barbón califica de "lamentable" que Sémper "embarre" el debate atribuyéndole palabras sobre la amnistía que no ha dicho

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha calificado de "lamentable" que el portavoz del PP a nivel nacional, Borja Sémper, haya recurrido a "embarrar" el debate político poniendo en su boca "palabras que yo no he dicho" sobre la amnistía.

Tras que el político vasco haya afirmado desde la tribuna del Congreso que el jefe del Ejecutivo asturiano había afirmado que la amnistía era una "incomodidad" necesaria para poder investir como presidente a Pedro Sánchez, Barbón ha respondido a Sémper a través de un apunte en la red social X (antes conocida como Twitter).

"Siempre he creído que la mentira o poner en boca de los demás palabras que no han dicho, es algo lamentable", ha escrito Barbón, que ha querido aclarar que él lo que ha defendido es que España necesita tener un Gobierno y la única opción posible es Pedro Sánchez.

"La otra opción es ir a elecciones y yo prefiero estabilidad y un gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado, para añadir que dentro de esa negociación el marco será la la Constitución Española.

"Sinceramente esperaba del señor Semper mayor elegancia para defender sus posiciones y no tener que recurrir a embarrar el debate poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. En política ni todo vale, ni todos valen", ha sentenciado.