Barbón coincide con Tomé en la necesidad de aumentar el presupuesto destinado a la Atención Primaria

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha coincidido con la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé la atención primaria es la columna vertebral del sistema público asturiano y ha asegurado que es algo que tiene claro y que ha demostrado con hechos incrementando desde que es presidente lo que destinan a dicha atención primaria. En este sentido ha invitado a Tomé a apoyar los presupuestos de 2026 para seguir apostando por la salud.

Ha sido en respuesta a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, cuando Barbón ha indicado que está claro que comparten objetivo y el Gobierno comparte con ella el planteamiento de la mejora y del papel que debe jugar el sistema, el ámbito de primaria dentro del sistema de salud.

Covadonga Tomé ha preguntado al Presidente del Principado sobre los planes tiene su Gobierno para conseguir que la atención primaria sea la verdadera columna vertebral del sistema sanitario en Asturias y lo ha hecho porque a su juicio este es "un problema actual, concreto, que afecte mayor o menor grado a la mayor parte de la población".

Ha dicho la diputada del Grupo Mixto que se hace necesaria la mejora en la transformación de esta atención primaria sumando muchas acciones, además teniendo en cuenta que la atención primaria, cuando funciona bien, es capaz de disminuir la morbilidad y la mortalidad de la población asistida hasta en un 30 por ciento.

"Si creemos en el modelo de salud actual, en la atención primaria, y nosotras desde luego creemos en la atención primaria como eje y como columna vertebral, llámelo como quiera, del sistema, esto implica gestión para la atención primaria con sus propias estructuras y con sus propios presupuestos", dijo Tomé.

Así ha indicado que ese apoyo hay que demostrarlo con una suficiente inversión, porque por mucho que se diseñen mejoras o se incorporen innovaciones sin presupuesto, nada será factible. "Así que lo ideal sería empezar a hablar de alcanzar ese mínimo del 25% del presupuesto para la atención primaria. Y ahí entro de lleno en presupuestos, porque se lo pedimos en los presupuestos", dijo Tomé.